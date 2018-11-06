HABER

Anadolu Isuzu, Sibiu'ya 38 araç teslimatı gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 11:53 | Son Güncelleme

Şirket, Romanya'nın IASI Belediyesi'ne gerçekleştirdiği 92 adetlik araç teslimatından sonra şimdi de 38 adet Isuzu Citiport'u Sibiu Belediyesi'ne planlanan tarihte teslim etti - Anadolu Isuzu, en büyük ihracat pazarı olan Romanya'ya bugüne kadar toplamda 234 araç teslim etmiş oldu

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, Romanya’nın Sibiu şehrine 38 araç teslimatı gerçekleştirdi.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Romanya’nın Sibiu şehri için kısa bir süre önce düzenlenen 10 ve 35 adetlik toplu ulaşım ihalelerini kazanan Anadolu Isuzu, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, Sibiu Belediye Başkanı Astrid Fodor, Anadolu Isuzu İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu ve Anadolu Isuzu yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen törenle 38 aracın teslimatını yaptı.

En son geçen yılın sonunda Romanya’nın IASI Belediyesi’ne 92 adetlik araç teslimatı gerçekleştiren Anadolu Isuzu, Sibiu’ya ödüllü Isuzu Citiport otobüslerinden verdi.

2017 yılında 23 yıllık ihracat tarihinin en yüksek cirosuna ulaşan Anadolu Isuzu, en büyük ihracat pazarı olan Romanya’ya bugüne kadar toplamda 234 araç teslim etmiş oldu.

Anadolu Isuzu’nun Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da tercih edilmesini sağlayan geniş bayi ve servis ağı başta olmak üzere satış sonrası hizmetlerdeki "kusursuz" hizmeti, Sibiu ihalesinin alınmasındaki en büyük etken oldu. Avrupa’nın birçok noktasında güçlü servis ağıyla hızlı hizmet verebilen Anadolu Isuzu, Citiport otobüsleriyle düşük yakıt tüketimi, yüksek yolcu kapasitesi, uzun bakım periyotları gibi avantajları bir arada sunuyor.

\

- Avrupa’nın tercihi Isuzu Citiport, ödül almaya devam ediyor

Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikasında ürettiği ve Busworld 2015’te, "Avrupa’nın En Konforlu ve Ergonomik Otobüsü" ödülünü kazanan Isuzu Citiport, 2018 yılında ise dünyaca ünlü tasarım yarışması A’Design Award & Competition’da, "Gold A’Design Award" tasarım ödülünü kazanarak konforunun yanı sıra tasarımını da tescillemiş oldu.

Citiport’un yan omuz çizgisi, iç mekanın daha aydınlık ve geniş olmasını sağlarken, aynı zamanda engelli yolcuların cam bölümünden dışarıyı rahatlıkla izlemesini de mümkün hale getiriyor. Isuzu Citiport’un yan kısmındaki kayar hat levhası görünürlüğü artırırken, dayanıklı malzemeler ile tasarlanan geniş iç hacmi sayesinde yolcularına şehir içi ulaşımda maksimum konfor sunuyor.

PARTNERÜnlü mankeni iç çamaşır giymediğine pişman eden an!Ünlü mankeni iç çamaşır giymediğine pişman eden an!
Tokat Valisi Balcı, göreve başladıTokat Valisi Balcı, göreve başladı
Belediyenin kapısına, hizmet alamadıkları iddiasıyla siyah çelenk bıraktılarBelediyenin kapısına, hizmet alamadıkları iddiasıyla siyah çelenk bıraktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Isuzu Romanya teslimat

En Çok Okunan Haberler

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'yı sarsan gelişme! Sayıştay'dan açıklama geldi

Ankara'yı sarsan gelişme! Sayıştay'dan açıklama geldi

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

Topladıkları mantar zehirli çıkınca, baba öldü oğlu yaşam savaşı veriyor

Topladıkları mantar zehirli çıkınca, baba öldü oğlu yaşam savaşı veriyor

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Kamuoyu ile henüz paylaşmadığımız bazı delillerimiz var

Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Kamuoyu ile henüz paylaşmadığımız bazı delillerimiz var

Ordu'da bir mahallede heyelan tehlikesi! Önlenemiyor...

Ordu'da bir mahallede heyelan tehlikesi! Önlenemiyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.