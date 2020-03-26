Analistler akıllı telefonların koranavirüs bilançosunu açıkladı: 'Henüz en kötüsü gelmedi'

Koronavirüs binlerce insanın aramızdan ayrılmasına ve daha binlercesinin de enfekte olmasına neden oldu. Virüs akıllı telefon sektörüne de büyük darbe indirdi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir raporda, 2020 Şubat ayındaki akıllı telefon üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 oranında azaldığı görülmüştü. Bu rakam bile birçok üreticiyi endişeye sürüklerken, yeni bir rapor var olan endişeleri daha da arttırdı.
Çin'den gelen bir rapora göre koronavirüs nedeniyle dünya çapındaki akıllı telefon satışları Şubat ayında yüzde 14 oranında azaldı. Aynı rapora göre, Çin'deki akıllı telefon satışları da aynı oranda değer kaybetmiş durumda. Counterpoint Research araştırma şirketinin son verisine bakılırsa, bu oranlar önümüzdeki günlerde daha da artacak.
Counterpoint Research'a göre koronavirüsün ilerleyişi akıllı telefon sektörünün de kaderini belirleyecek, koronavirüs yayılımını sürdürdükçe satışlarda daha fazla düşüş yaşanacak. Şirketin kıdemli analisti Jean Park'ın açıklaması ise gelecekteki satışlara dair daha fazlasını söylüyor.
Counterpoint'in başarılı analisti Park, Güney Kore'de olumlu gelişmeler olduğunu söyledi ancak dünyanın geri kalanını uyardı. Park, bu rakamların Şubat ayındaki durumu gösterdiğini söyleyerek ''henüz en kötüsü gelmedi'' açıklamasında bulundu. Park'ın söyledikleri her ne kadar endişe verici olsa da Çin ve Güney Kore'de akıllı telefon satışları normale dönmeye başladı. Özellikle Çin'deki sert karantina uygulamalarının kaldırılmasıyla hayat normale döndü. Bu bölgelerdeki insanlar, yeniden açılan teknoloji mağazalarına giderek akıllı telefon satın alabiliyor.
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