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  4. Ana vatanı Güney Amerika! Edirneliler şaşkın, görenler fare zannediyor

Ana vatanı Güney Amerika! Edirneliler şaşkın, görenler fare zannediyor

04.11.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaynağını Bulgaristan’dan alan ve Edirne’den de geçen Tunca Nehri havzasında geçen kış yaşanan etkili yağışlar taşkına neden olmuştu. Taşkında oluşan akıntıyla birlikte bulundukları çiftliklerden Edirne’ye sürüklenen su maymunları gün geçtikçe kentteki sulak alanlarda çoğalmaya devam ediyor.

Anavatanı Güney Amerika olan ve kürkü için Bulgaristan’da özel yetiştirilen su maymunlarının Edirne’de nehirlerde yaşadığını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşıyor.

Anavatanı Güney Amerika olan çok sayıda su maymunun Tunca Nehri’nde sazlardan yaptıkları yuvalarda yaşadıklarını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşıyor. Bulgaristan’daki çiftliklerde kürkleri için özel yetiştirildikleri öğrenilen su maymunlarının, Tunca Nehri’nde dev fareyi andıran görüntüsünü gören vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

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Kemirgen hayvan türlerinden olan ve bitki kökleri yiyerek beslendikleri görüntülenen su maymunlarının sudan çıkınca yaptıkları hareketler çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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GÖREN ŞAŞKIN, HERKES FARKLI BİR HAYVANA BENZETİYOR

Mediha Alfat, su maymunlarını görünce şaşırdığını söyledi. Alfat, "Ben fareye benzettim ama kızlar kunduz dedi, sincap diyen de vardı" açıklamasında bulundu. Merve Seda Yavaş da su maymunlarını görünce sincap zannettiğini söyledi. Tunca Nehri'nde balık tutarken su maymunu gördüğünde şaşkınlık yaşadığını belirten vatandaş da nehrin birçok noktasında su maymunu bulunduğuna dikkat çekti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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