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'Ancak fıkra olur' diyerek muhalefete yüklendi: TBMM Başkanı Şentop'tan dikkat çeken açıklama: Doğan görünümlü şahin üretmeye çalışıyorlar

10.05.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'taki seçimlere gün kala katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hem seçim güvenliğiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu hem de Millet İttifakı'na yüklendi. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı diye bir tanımın olamayacağını belirten Şentop, "Doğan görünümlü şahin üretmeye çalışıyorlar" dedi. Seçim için şaibe ortamı oluşturmaya çalışan çevrelerin olduğunu belirten Şentop, "Türkiye'de şaibeli seçim olamaz" diye konuştu.

'Ancak fıkra olur' diyerek muhalefete yüklendi: TBMM Başkanı Şentop'tan dikkat çeken açıklama: Doğan görünümlü şahin üretmeye çalışıyorlar

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'tan seçim süreci ve Millet İttifakı'yla ilgili önemli açıklamalar geldi. Canlı yayında CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Şentop; bu seçimin çok önemli olduğunu belirtti. Söz konusu sistemde; seçim öncesinde cumhurbaşkanı yardımcısı adayı diyerek bir tanımın ve 6-7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olamayacağını belirterek Millet İttifakı'na yüklenen Şentop, "Bir doğan görünümlü şahin üretmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"BU ANCAK BİR FIKRA OLUR!"

"Hem HDP'den Kandil'den destek isteyeceksiniz. Onlar size destek verecek bunu da açıkça deklere edecekler. Ondan sonra meydanlarda 'Bu bize değil rakibimize yarar' diyeceksiniz. Bu ancak bir fıkra olur!

"KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR"

Her seçim için söyleriz bütün siyasetçiler de 'Bu seçim için çok önemlidir' der. Dünya önemli bir değişim yaşıyor. Kartlar yeniden dağıtılıyor. Türkiye'nin buradaki rolü çok önemli.

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"TÜRKİYE'NİN GÜNEYİNDE BİR TERÖR DEVLETİ OLUŞTURMA PLANLARI VAR"

Şu anda iç politika ile dış politika iç içe geçti. Yurt dışında yapılan dergi kapakları belli. PKK - Kandil meselesinin bu dergi kapaklarıyla bağlantısı var. Türkiye'nin milli politikası dışarıda büyük rahatsızlık yaratıyor. Esas tartışma Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan yapıdır! Çin'in de Asya ile bağlantısı Türkiye, son gelişmeler dikkate alındığında Ukrayna - Rusya meselesi gibi... Yıllardır Suriye'de uğraşılan bir senaryo var. Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti oluşturma planları var.

Türkiye bu plana müdahale etmedi ve müdahalede bulundu. Tasarlanan o alan etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin sınır ötesi operasyon yapmaması isteniyor.

"TÜRKİYE'DE ŞAİBELİ SEÇİM OLAMAZ"

YSK'daki veriler siyasi partilerle paylaşılıyor. Şaibe ortamı oluşturmaya çalışan çevreler var. Türkiye'de şaibeli seçim olamaz.

"ZİHİN DÜNYASI ESKİ SİSTEMDE KALMIŞ"

Cumhurbaşkanı önce seçilir daha sonra yardımcısını atar. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı diyerek bir tanıtım yapılamaz. Bizim temel nedenimiz vesayetle mücadele. Altılı yedili yardımcılık olamaz. Bu sistemin gereği bir şey değil. Zihin dünyası eski sistemde kalmış. Bir doğan görünümlü şahin üretmeye çalışıyorlar.

O da şaşırdı! "Bazı Hollywood yıldızları da..." O da şaşırdı! "Bazı Hollywood yıldızları da..."

Bakanlığın ötesinde başka bir şey söyleyeyim, parlementer sistemi taraftarıydılar metin de hazırladılar. Şimdi önerdikleri başkanlık sistemi de değil başkanlık konseyi sistemi! Bosna Hersek'te öyle bir sistem var. Bir kişi değil hep beraber yöneteceklerini söylüyorlar. Bu çok problemli bir şey."

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seçim Mustafa Şentop Millet İttifakı tbmm

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