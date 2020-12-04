Android Auto Türkiye'de kullanıma sunuluyor!

Android Auto, Google'ın Android işletim sistemine sahip akıllı telefon sahiplerinin, telefonlarını otomobillerine bağlamasını sağlıyor. Böylece otomobil sürücüleri, telefonlarını otomobillerinin arayüzünden kontrol edebiliyor, kısacası akıllı telefon ile otomobil arasında bir bağ kuruluyor. Apple'ın CarPlay sisteminin rakibi olan Android Auto, Türkiye'de ise resmi olarak kullanımda değil. Android Auto destekli otomobiller, ülkemizde kullanılıyor olsa da Google resmi destek vermediği için Android Auto sistemi kullanılamadı. Fakat bu durum artık değişiyor.

GOOGLE ANDROİD AUTO'YU TÜRKİYE'YE DE SUNUYOR

Google, Google Blog üzerinden yaptığı duyuruda Android Auto'nun 36 ülkede daha kullanıma sunulacağını açıkladı. 36 ülke arasında Türkiye de yer aldı. Google'ın paylaştığı bilgilere göre önümüzdeki birkaç ay içinde, 36 ülkenin tamamı Android Auto desteği alacak. Böylece Android kullanıcıları, favori uygulamalarını ve hizmetlerini telefonlarından arabalarının ekranına getirebilecek.

Türkiye dışında Android Auto desteği kazanacak ülkeler ise şöyle: