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Android Auto Türkiye'de kullanıma sunuluyor!

04.12.2020 10:50 | Son Güncelleme:
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Android Auto Türkiye'de kullanıma sunuluyor!

Google'ın otomobil arayüzü Android Auto Türkiye'ye geliyor. Android akıllı telefonları desteklenen otomobillere bağlayan ve Apple CarPlay rakibi olarak konumlanan Android Auto, Google'ın resmi paylaşımına göre Türkiye dahil 36 yeni ülkede otomobilseverlerin beğenisine sunulacak.

Android Auto, Google'ın Android işletim sistemine sahip akıllı telefon sahiplerinin, telefonlarını otomobillerine bağlamasını sağlıyor. Böylece otomobil sürücüleri, telefonlarını otomobillerinin arayüzünden kontrol edebiliyor, kısacası akıllı telefon ile otomobil arasında bir bağ kuruluyor. Apple'ın CarPlay sisteminin rakibi olan Android Auto, Türkiye'de ise resmi olarak kullanımda değil. Android Auto destekli otomobiller, ülkemizde kullanılıyor olsa da Google resmi destek vermediği için Android Auto sistemi kullanılamadı. Fakat bu durum artık değişiyor.

GOOGLE ANDROİD AUTO'YU TÜRKİYE'YE DE SUNUYOR

Google, Google Blog üzerinden yaptığı duyuruda Android Auto'nun 36 ülkede daha kullanıma sunulacağını açıkladı. 36 ülke arasında Türkiye de yer aldı. Google'ın paylaştığı bilgilere göre önümüzdeki birkaç ay içinde, 36 ülkenin tamamı Android Auto desteği alacak. Böylece Android kullanıcıları, favori uygulamalarını ve hizmetlerini telefonlarından arabalarının ekranına getirebilecek.

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Android Auto

Türkiye dışında Android Auto desteği kazanacak ülkeler ise şöyle:

  • Arnavutluk
  • Angola
  • Ermenistan
  • Belarus
  • Belçika
  • Bosna Hersek
  • Botsvana
  • Bulgaristan
  • Hırvatistan
  • Kıbrıs
  • Çek Cumhuriyeti
  • Danimarka
  • Estonya
  • Finlandiya
  • Yunanistan
  • Macaristan
  • İzlanda
  • Endonezya
  • Letonya
  • Litvanya
  • Lüksemburg
  • Makedonya
  • Malta
  • Moldova
  • Hollanda
  • Norveç
  • Polonya
  • Portekiz
  • Romanya
  • Sırbistan
  • Slovakya
  • Slovenya
  • İsveç
  • Tayland
  • Ukrayna

    ANDROİD AUTO NASIL KULLANILIR?

    Android Auto'yu kullanmak için Android 10 ve sonraki sürümleri çalıştıran telefonlarda yapılması gereken tek şey Android telefonunuzu uyumlu bir araca takmak. Eğer Android 9 ve daha eski telefona sahipseniz Google Play Store üzerinden Android Auto uygulamasını indirmeniz gerekiyor.

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