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Android kullanıcılarına müjde! Google, Android 13'ün ilk geliştirici önizlemesini yayınladı

11.02.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, Android 13'ün ilk geliştirici önizlemesini yayınladı. Android 13'ün ilk geliştirici önizlemesi, Google'ın bu yıl Android tarafına hangi güncellemeleri sunacağı hakkında ipuçları verdi.

Android kullanıcılarına müjde! Google, Android 13'ün ilk geliştirici önizlemesini yayınladı

Google, Android işletim sisteminin son sürümü olan Android 12'yi 2021'de tanıtmıştı. Android 12 sonrası Android 13'ün özellikleri ve tasarımı merak edilmeye başlandı. Şimdi ise Google, Android 13 konusunda ilk adımı attı.

GOOGLE'DAN ANDROID 13 HABERİ GELDİ

Google, Android 13'ün ilk geliştirici önizlemesini yayınladı. Böylece Google'ın bu yılki Android güncellemesinde neler görebileceğimiz hakkında fikir bazı ipuçları ortaya çıktı.

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Android'in yeni özellikleri arasında güncellenmiş tema seçenekleri ve gizlilik özellikleri, yeni dil kontrolleri gibi değişikliklerin yer aldığı belirtiliyor.

Material You odaklı Android 12'den sonra, Android 13'ün dinamik uygulama simgelerini Google'ın uygulamaları dışında tüm uygulamalara genişlettiği aktarılıyor.

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Android 13

Yeni sürümde, kullanıcıların uygulamalarla fotoğraf ve video paylaşmasına olanak tanıyan bir fotoğraf seçici ve uygulamaların konum iznine sahip olma ihtiyacını daha da azaltmak için yeni bir Wi-Fi izni sunulduğunun altı çiziliyor. Google, bu özelliği Android 11 ve sonraki sürümleri çalıştıran tüm telefonlara getirmeyi planlıyor.

Android 13'te daha birçok değişiklik olduğu belirtilirken, yeni sürümün kararlı halinin haziran veya temmuz aylarında yayınlanması bekleniyor.

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