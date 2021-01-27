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Andropoz dönemindeki erkeğe eşi tarafından nasıl destek olunur?

27.01.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Andropoz dönemine girmiş erkekte, algılama, düşünme, konsantre olma ve zekayla ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkar.Bu dalgınlıklar, içe kapanmalar, durgunluklar bir yerde alzheimer bulguları gibi adlandırılır. Yeni bir takım fantezilere ve seksüel enerjilere açık olmamak ve depresyon yaşanması karşısında tabi ki eşin büyük bir destek olması gerekir.

Andropoz döneminde olan bir erkeğin eşi, eşinin doktoruna gidip testosteron tedavisi almasını sağlamasında destek olmalıdır. Onun dışında bu dönemin doğal bir dönem olduğunu kabul edecek insanlar da vardır. Bu da gayet doğaldır. İlla ki herkesin testosteron eksikliğini yerine koyması şart değildir.

Testosteron eksikliği yerine konulacak olursa, 3-4 ay içerisinde gençlik dönemleri hissi gelebilir, kişi daha çok dışarıya doğru dönük olabilir.

Bu dönemde eşin biraz sabırlı olması gerekir. Biraz daha egzersiz, beslenmenin arttırılması, kuvvetli proteinlerin ve vitaminlerin alınması, hatta testosteron değerlerini yükseltecek olan bazı bitkisel destek ürünlerinden de fayda görülmesi büyük önem taşır.

ANDROPOZ CİNSEL İSTEĞİ NASIL ETKİLER?

Cinsel isteğin oluşması erkekte de kadında da östrojene bağlıdır. Testosteron bir miktar östrojene dönerek de bunu sağladığı gibi, testosteron direkt olarak da cinsel isteğin artmasında en önemli faktörün bir tanesidir. Testosteron değerinin düşmeye başlamasıyla birlikte, kişinin cinsel enerjisinde ve isteğinde azalma meydana gelir.

Östrojenin artmasıyla, seksüel istek ve libido daha çok artmaya başlar. Bunun temelinde var olan madde testosterondur. Testosteron değerleri normalse, cinsel istekte ve fantezilerde değişim meydana gelir. Testosteron, cinsel isteği arttırdığı gibi, penisin sertleşmesini de sağlar.

Bir erkeğin cinsel isteğini, cinsel fantezisini ve enerjisini ayarlayan hormon, direkt olarak testosteron değil östrojendir yani kadınlık hormonudur, bu da her erkekte bulunur. Fazla miktarda östrojen bulunduğu vakit, erkeklerde göğüste büyüme yaşanır. Bu da fazla alkol tüketildiğinde ortaya çıkabilir.

ANDROPOZ DÖNEMİNDE CİNSEL İSTEK NEDEN AZALIR?

Erkeklik hormonu olan testosteron aslında birinci hormondur. Ama testosteron, bir sonraki dönemde 3 kat daha aktif olan dihidrodrotestosteron adı verilen bir hormona döner. Bu hormon beyin içerisinde oluşmaya başlar. Daha fazla düşünmeyi ve zeki olmayı sağladığı gibi, cinsel isteğin 3 kat daha fazla artması nedenidir. Ama bütün bunların gelişmesi, cinsel isteğin iletişiminde en önemli rolü oynayan östrojene bağlıdır. Çünkü östrojen ve testesteron, insan beyninde cinsel isteğin ve arzunun iletimini sağlayan, sinirsel iletişim hormonudur.

Bu hormon değerleri düşmeye bağlı olarak, kişinin cinsel isteğinde ve fantezilerinde azalma meydana gelir. Dolayısıyla testesteron kişinin cinsel performansında çok önemlidir.

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