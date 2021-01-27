Andropoz dönemindeki erkeğe eşi tarafından nasıl destek olunur?

Andropoz döneminde olan bir erkeğin eşi, eşinin doktoruna gidip testosteron tedavisi almasını sağlamasında destek olmalıdır. Onun dışında bu dönemin doğal bir dönem olduğunu kabul edecek insanlar da vardır. Bu da gayet doğaldır. İlla ki herkesin testosteron eksikliğini yerine koyması şart değildir.

Testosteron eksikliği yerine konulacak olursa, 3-4 ay içerisinde gençlik dönemleri hissi gelebilir, kişi daha çok dışarıya doğru dönük olabilir.

Bu dönemde eşin biraz sabırlı olması gerekir. Biraz daha egzersiz, beslenmenin arttırılması, kuvvetli proteinlerin ve vitaminlerin alınması, hatta testosteron değerlerini yükseltecek olan bazı bitkisel destek ürünlerinden de fayda görülmesi büyük önem taşır.

ANDROPOZ CİNSEL İSTEĞİ NASIL ETKİLER?

Cinsel isteğin oluşması erkekte de kadında da östrojene bağlıdır. Testosteron bir miktar östrojene dönerek de bunu sağladığı gibi, testosteron direkt olarak da cinsel isteğin artmasında en önemli faktörün bir tanesidir. Testosteron değerinin düşmeye başlamasıyla birlikte, kişinin cinsel enerjisinde ve isteğinde azalma meydana gelir.