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Anıtkabir açık mı? Anıtkabir bugün kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri...

10.11.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Her yıl 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk saygı ile anılır. Anıtkabir'in kaça kadar açık olduğu ve ne zaman kapandığı, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Anıtkabir'e gitmek isteyenler tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

Anıtkabir açık mı? Anıtkabir bugün kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri...

Anıtkabir, Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarını içeren komplekstir. Anıtkabir Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alıyor. Anıtkabir'in kaça kadar açık olduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da merak konusu oldu. Peki Anıtkabir bugün kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri...

ANITKABİR BUGÜN KAÇA KADAR AÇIK?

Anıtkabir'in kaça kadar açık olacağına ilişkin Ankara Valiliği tarafından açıklama geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliklerinin Anıtkabir'de kısıtlı katılımla yapılacağı belirtildi. Anıtkabir'in resmi sitesinde yer alan duyuruya göre Anıtkabir, halkın ziyaretine 21.00'e kadar açık olacak. İşte o duyuru: “Anıtkabir, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün vefatının 83'üncü yıldönümü olan 10 Kasım 2021 Çarşamba günü Resmi Tören bitimine müteakip – 21.00'e kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır.”

  • 01 Şubat – 14 Mayıs: 09:00 – 16:30

  • 15 Mayıs – 31 Ekim: 09:00 – 17:00

  • 01 Kasım – 31 Ocak: 09:00 – 16:00

Anıtkabir açık mı? Anıtkabir bugün kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri...

ANITKABİR'E NASIL GİDİLİR?

Anıtkabir, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara Anıttepe'de (eski adıyla Rasattepe) bulunan anıt mezarıdır.

Eğer arabayla geldiyseniz şahsi aracınızla İstanbul yolundan, Samsun yolundan, Eskişehir yolundan şehre girebilirsiniz. Anıtkabir, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alıyor. Aracınızla Tandoğan Meydanı kavşağına geldikten sonra Anıt Caddesi'ni takip ederek anıt mezara ulaşabilirsiniz.

Eğer trenle geldiyseniz Ankara'ya birçok şehirden tren seferleri mevcut. Ankara Tren Garı'nda indikten sonra 10-15 dakika yürüyerek Anıtkabir'e gidebilirsiniz. Gardan çıktıktan sonra 'Anadolu Meydanı' olarak bilinen mevkiye doğru yürümelisiniz.

Otobüsle geldiyseniz otobüs terminali AŞTİ'den çıktıktan sonra aynı adı taşıyan metro istasyona inin. Kızılay yönüne giden metroya bindikten sonra Anadolu (Tandoğan) istasyonunda inerek yer yüzüne çıkın. Buradan 5 dakikalık bir yürümeyle Anıtkabir'e ulaşabilirsiniz.

Ankara'ya uçakla geldiyseniz, Anıtkabir'e gitmek için üç seçeneğiniz bulunuyor:

  • HAVAŞ ya da belediye otobüse binmek (Hipodrom durağında inerek anıt mezara gidebilirsiniz)
  • Taksiye binmek
  • Araç kiralamak


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Anahtar Kelimeler:
Ankara Mustafa Kemal Atatürk
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