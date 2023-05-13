ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti 28. Dönem Ankara Milletvekili adayları kimler?

Ankara 1. Bölge Milletvekili adayları listesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacaklar. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. İşte Ankara 1. Bölge Milletvekili adayları listesi...
Ankara 1. seçim bölgesinde yer alan ilçeler; Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar.
1- Yıldırım Tuğrul Türkeş
2- Jülide Sarıeroğlu
3- Murat Alparslan
4- Zehranur Aydemir
5- Mustafa Hasgül
6- Ebru Kurban Yaldız
7- Muhammed Abdullah Özer
8- Osman Karaaslan
9- Hasan Erçelebi
10- Eyüp Gökhan Özekin
11- Edibe Sinem Ersoy
12- İlhami Teke
13- Muhammet Tarık Kuyrukcu
GAMZE TAŞÇIER
DENİZ DEMİR
OKAN KONURALP
SADULLAH ERGİN (DEVA PARTİSİ)
ALİYE TİMİSİ ERSEVER
MUSTAFA NEDİM YAMALI (GELECEK PARTİSİ)
DENİZ ÇAKIR
KEMAL AKKURT
AYSUN PALALI KÖKTAŞ
ELİF TOPKAYA SEVİNÇ
HÜSEYİN CAN GÜNER
AYCAN GÜNDAY KOÇTÜRK
MEVLÜT KARAKAYA
ÖNDER KAHVECİ
EYYÜP YILDIZ
İBRAHİM ÇİFTÇİ
OĞUZ YILMAZ
LEVENT ÇAĞLANCI
ŞENİZ SEZGİN
YİĞİT YILMAZ
SULTAN POLAT
FUNDA GÜLERER
MURAT KARAKURT
AHMET KARAGÖZ
1.KORAY AYDIN
2.AHMET EŞREF FAKIBABA
3.KEVSER OFLUOĞLU
4.YETKİN ÖZTÜRK
5.MİNE BAŞ
6.BURÇİN ÇİÇEK
7.METEHAN ERDEM
8.OSMAN TOPAL
9.ONUR HONDOROĞLU
10.ECE ÖZEN AKAN
11.AHMET ALTIPARMAK
12.AHMET ERENOĞLU
13.MUHAMMET ECEL