ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti 28. Dönem Ankara Milletvekili adayları kimler?

Ankara 1. Bölge Milletvekili adayları listesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacaklar. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. İşte Ankara 1. Bölge Milletvekili adayları listesi...

ANKARA 1. SEÇİM BÖLGESİ NERELER?

Ankara 1. seçim bölgesinde yer alan ilçeler; Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar.

ANKARA 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Yıldırım Tuğrul Türkeş

2- Jülide Sarıeroğlu

3- Murat Alparslan

4- Zehranur Aydemir

5- Mustafa Hasgül

6- Ebru Kurban Yaldız

7- Muhammed Abdullah Özer

8- Osman Karaaslan

9- Hasan Erçelebi

10- Eyüp Gökhan Özekin

11- Edibe Sinem Ersoy

12- İlhami Teke

13- Muhammet Tarık Kuyrukcu

ANKARA 1. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

GAMZE TAŞÇIER DENİZ DEMİR OKAN KONURALP SADULLAH ERGİN (DEVA PARTİSİ) ALİYE TİMİSİ ERSEVER MUSTAFA NEDİM YAMALI (GELECEK PARTİSİ) DENİZ ÇAKIR KEMAL AKKURT AYSUN PALALI KÖKTAŞ ELİF TOPKAYA SEVİNÇ HÜSEYİN CAN GÜNER AYCAN GÜNDAY KOÇTÜRK ARMAĞAN ERDOĞAN

ANKARA 1. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEVLÜT KARAKAYA ÖNDER KAHVECİ EYYÜP YILDIZ İBRAHİM ÇİFTÇİ OĞUZ YILMAZ LEVENT ÇAĞLANCI ŞENİZ SEZGİN YİĞİT YILMAZ SULTAN POLAT FUNDA GÜLERER MURAT KARAKURT AHMET KARAGÖZ ADNAN YİRİK

ANKARA 1. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1.KORAY AYDIN

2.AHMET EŞREF FAKIBABA

3.KEVSER OFLUOĞLU

4.YETKİN ÖZTÜRK

5.MİNE BAŞ

6.BURÇİN ÇİÇEK

7.METEHAN ERDEM

8.OSMAN TOPAL

9.ONUR HONDOROĞLU

10.ECE ÖZEN AKAN

11.AHMET ALTIPARMAK

12.AHMET ERENOĞLU

13.MUHAMMET ECEL



