HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti 28. Dönem Ankara Milletvekili adayları kimler?

ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti 28. Dönem Ankara Milletvekili adayları kimler?

12.05.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara 1. Bölge Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Türkiye 81 ilde 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidecek. Seçmenler 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem parlamentosunu seçmek için oy kullanacaklar. Peki, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler, isim listesi yayınlandı mı? Ankara kaç milletvekili çıkarıyor? İşte detaylar...

ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti 28. Dönem Ankara Milletvekili adayları kimler?

Ankara 1. Bölge Milletvekili adayları listesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacaklar. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. İşte Ankara 1. Bölge Milletvekili adayları listesi...

ANKARA 1. SEÇİM BÖLGESİ NERELER?

Ankara 1. seçim bölgesinde yer alan ilçeler; Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar.

seçim

ANKARA 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Yıldırım Tuğrul Türkeş

2- Jülide Sarıeroğlu

3- Murat Alparslan

4- Zehranur Aydemir

5- Mustafa Hasgül

6- Ebru Kurban Yaldız

7- Muhammed Abdullah Özer

8- Osman Karaaslan

9- Hasan Erçelebi

10- Eyüp Gökhan Özekin

11- Edibe Sinem Ersoy

12- İlhami Teke

13- Muhammet Tarık Kuyrukcu

ANKARA 1. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  1. GAMZE TAŞÇIER

  2. DENİZ DEMİR

  3. OKAN KONURALP

  4. SADULLAH ERGİN (DEVA PARTİSİ)

  5. ALİYE TİMİSİ ERSEVER

  6. MUSTAFA NEDİM YAMALI (GELECEK PARTİSİ)

  7. DENİZ ÇAKIR

  8. KEMAL AKKURT

  9. AYSUN PALALI KÖKTAŞ

  10. ELİF TOPKAYA SEVİNÇ

  11. HÜSEYİN CAN GÜNER

  12. AYCAN GÜNDAY KOÇTÜRK

  13. ARMAĞAN ERDOĞAN

ANKARA 1. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  1. MEVLÜT KARAKAYA

  2. ÖNDER KAHVECİ

  3. EYYÜP YILDIZ

  4. İBRAHİM ÇİFTÇİ

  5. OĞUZ YILMAZ

  6. LEVENT ÇAĞLANCI

  7. ŞENİZ SEZGİN

  8. YİĞİT YILMAZ

  9. SULTAN POLAT

  10. FUNDA GÜLERER

  11. MURAT KARAKURT

  12. AHMET KARAGÖZ

  13. ADNAN YİRİK

OY KULLANMA 2

ANKARA 1. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1.KORAY AYDIN

2.AHMET EŞREF FAKIBABA

3.KEVSER OFLUOĞLU

4.YETKİN ÖZTÜRK

5.MİNE BAŞ

6.BURÇİN ÇİÇEK

7.METEHAN ERDEM

8.OSMAN TOPAL

9.ONUR HONDOROĞLU

10.ECE ÖZEN AKAN

11.AHMET ALTIPARMAK

12.AHMET ERENOĞLU

13.MUHAMMET ECEL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Çavuşoğlu, 'Şimdi isim vermem olmaz' diyerek duyurdu: Erdoğan'ın kazanmasını isteyenler varBakan Çavuşoğlu, 'Şimdi isim vermem olmaz' diyerek duyurdu: Erdoğan'ın kazanmasını isteyenler var
Muharrem İnce resmen adaylıktan çekildi! İşte kararın gerekçesiMuharrem İnce resmen adaylıktan çekildi! İşte kararın gerekçesi
Sinan Oğan canlı yayında duyurdu! "Kapısında not buldu"Sinan Oğan canlı yayında duyurdu! "Kapısında not buldu"

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur?

Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce'yi aradım, devlet olarak yapılabilecek neyse her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce'yi aradım, devlet olarak yapılabilecek neyse her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik

BDDK’dan kredi kartı kararı!

BDDK’dan kredi kartı kararı!

Yaptırım lafından sonra turist sayısında yüzde 80 azalma oldu

Yaptırım lafından sonra turist sayısında yüzde 80 azalma oldu

YSK açıkladı! Aynı ittifaktaki birden fazla partiye mühür basıldığında...

YSK açıkladı! Aynı ittifaktaki birden fazla partiye mühür basıldığında...

Bakan Soylu'dan Ülkü Ocakları'na ziyaret!

Bakan Soylu'dan Ülkü Ocakları'na ziyaret!

İlginizi Çekebilir

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.