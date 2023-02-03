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Ankara beyaza büründü! Kar yağışını sokakta halay çekerek kutladılar

03.02.2023 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkili olması sonrasında caddeler ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışının etkisini arttırmasını, vatandaşlar sokakta halay çekerek kutladı.

Ankara beyaza büründü! Kar yağışını sokakta halay çekerek kutladılar

Ankara'da yüksek kesimler ile kent genelinde kar yağışı etkisini artırdı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte; bazı vatandaşlar kartopu oynarken, buzlanma nedeniyle sürücüler trafikteki zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, önceki gün Ankara'nın merkezinde başlayan kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

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Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda ve ara sokaklarda tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

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ANKARA BEYAZA BÜRÜNDÜ, VATANDAŞLAR HALAY ÇEKTİ

Lapa lapa yağan kar yağışı ile Ankara beyaza büründü. Kentin tarihi simgelerinde kartpostallık görüntüler oluştu. Karın yağdığını gören vatandaşlar, evlerinin önünde kar topu oynayıp, halay çekerek karın keyfini çıkardı.
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Kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam edeceği bilgisini paylaşan yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri gece saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA-İHA)

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