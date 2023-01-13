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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından İsveç'teki skandala soruşturma! Türk makamları harekete geçti

13.01.2023 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye aleyhtarı skandal eylemi sonrası Türk makamları harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, skandalla ilgili faillerin tespit edilmesi ve delillerin toplanarak gönderilmesini içeren talebini İsveç adli makamlarına iletti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından İsveç'teki skandala soruşturma! Türk makamları harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine terör örgütü PKK destekçilerinin İsveç'teki eylemine ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında delillerin toplanarak gönderilmesine ilişkin talep İsveç makamlarına iletildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK/KCK silahlı terör örgütü destekçileri tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; yapılan eylemler nedeniyle adli/idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, eylemleri gerçekleştiren faillerin tespit edilmesi, delillerin toplanarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini içeren istinabe talebi, sözleşmeye taraf olan İsveç adli makamlarına gönderilmiştir."

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İsveç soruşturma ankara cumhuriyet başsavcılığı

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