Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan İsveç'e tepki: Acilen adım atmaları gerekiyor

Bizim zaman zaman bakanlarımız değişiyor ama kriz olmadan değişiyor. Tek adam iddiası uluslararası egemen güçlerin sevmedikleri adamlara söylediği bir sözdür. İsveç'te gördünüz. Tek adam her seçime girer mi, her seçimde yarışır mıydı?

Başkanlıktan asla parlamenter sisteme teknik olarak, felsefi olarak geçiş yok. Halk bir kere bu yetkiyi vermez. Parlamenter sisteme geçmek için 400'den fazla vekil alması lazım. Hadi aldılar diyelim, referanduma gitmek durumundalar. Referandumu kazandılar diye düşünelim. Tüm liderlere soruyorum; Türkiye'nin en çok oy alacak partisi, eski sisteme göre Başbakan olma ihtimali hangisi? Sayın Erdoğan'ın önünü açmış olurlar.