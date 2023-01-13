Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan İsveç'e tepki: Acilen adım atmaları gerekiyor

Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Habertürk ekranlarında katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İsveç'te Türkiye aleyhtarı çirkin eyleme ilişkin konuşan Turan, "İsveç'teki o görüntü, acilen adım atmaları net karar almaları gereken konudur." dedi.
Bülent Turan'ın açıklamalarından satır başları:
- 6'lı masa diye ifade edilen yapının, ortaya koydukları güya alternatif modelin ne kadar anlamsız, siyaset felsefesinin dışında bir metod olduğunu öğrenme imkanı buluyoruz. Ortada 'Bakan' paylaşımlarından başlayın, muhtemel krizlere, kendi aralarındaki kavgalara hep beraber şahitlik ediyoruz.
'MHP BİZİM RAKİBİMİZ DEĞİL'
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6'lı Masa'nın kurtlar sofrası değil, tilki masası olduğu ortaya çıktı. Herkes kendi dışındaki partilere rakip olarak bakıyor. MHP bizim rakibimiz değil refikimiz. Herkes eteğindeki taşı döksün. İddialara bakın, kriz, kaos, kavga, ganimet paylaşımı gibi kavgaları görüyoruz.
- Farklı kesimlerin fikir tartması başka bir şey, ganimet kavgası başka bir şey. Tek adamlık iddiası külliyen reddettiğimiz bir şey.
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Türkiye son 5 yıl içinde tabii ki krizler yaşadı ama dünyada petrolün 10 kat arttığı dönemde, savaşların, pandeminin yaşandığı dönemde, Türkiye hasarları çabuk onardıysa, çarklarını döndürmeyi büyük başarıyla yürüttüyse bu sistemdendir.
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Bizim zaman zaman bakanlarımız değişiyor ama kriz olmadan değişiyor. Tek adam iddiası uluslararası egemen güçlerin sevmedikleri adamlara söylediği bir sözdür. İsveç'te gördünüz. Tek adam her seçime girer mi, her seçimde yarışır mıydı?
- Halkımız referandumla onay vererek bu sisteme geçti. Dünyada hiçbir topluluğun aldığı bir hakkı geri vermişliği yok. Dünyada hiçbir millet aldığı hakkı geri vermez.
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Başkanlıktan asla parlamenter sisteme teknik olarak, felsefi olarak geçiş yok. Halk bir kere bu yetkiyi vermez. Parlamenter sisteme geçmek için 400'den fazla vekil alması lazım. Hadi aldılar diyelim, referanduma gitmek durumundalar. Referandumu kazandılar diye düşünelim. Tüm liderlere soruyorum; Türkiye'nin en çok oy alacak partisi, eski sisteme göre Başbakan olma ihtimali hangisi? Sayın Erdoğan'ın önünü açmış olurlar.
- Sayın Erdoğan'ın 20 yıllık siyasi tarihinde en büyük oyu alarak seçileceğini biliyorum. Gittiğimiz yerlerde millet bizimle sıkıntısını paylaşıyor, 'şu derdim var ama sen çöz' diyor. Halkın içindeyiz, halkımızın 'yaparsa Erdoğan yapar' dediğini biliyoruz. Erdoğan tarihin en çok oyunu alacak iddia ediyorum.
SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?
- Seçime kalmış 3-5 ay. Anayasa'nın gereği olarak seçimin tarihi 18 Haziran'dır. Geçen Meral Akşener açıklama yaptı. 'Hava sıcak seçim yapmayacak' dediler. Bu çok cahilce açıklama. Haziran seçimlerinin hiç şikayetçisi değiliz. Aklın yolu bir. Herkes Haziran seçimlerindeki engellere baksın. Hac meselesi var. Okulların tatili meselesi var. Kurban Bayramı var. Bunlara baktığımızda '18 Haziran'a razıyız ama halkın daha rahat oy kullanacağı tarihi bulalım' diyoruz. 18 Haziran'a en yakın tarih hangisi ise onu yapmak lazım. Anayasa 116, 'Meclis beşte üç çoğunlukla görüşür, tarih belirlenebilir' diyor.
'SAYIN CUMHURBAŞKANI UYARMIŞTI'
- Biz siyasi polemik yapmayı değil iş yapmayı tercih ediyoruz. Yalandan, dedikodudan, iftiradan ağzımız çok yandı. İsveç'teki kötü tablo Avrupa'nın içine düştüğü hazin tabloya örnek. Sayın Cumhurbaşkanı 'yapmayın terör sizi vurur' demişti. Terörün dili, dini, milleti olmaz dedik.
İSVEÇ'E SERT TEPKİ
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İsveç'teki o görüntü, acilen adım atmaları, net karar almaları gereken konudur. İsveç'in, NATO sürecinde terörle ilişkisi durdurulmazsa, üyelik sürecine Türkiye'nin 'evet' demeyeceği duyurulmuş oldu.
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Avrupa'nın tavrını Türkiye izleyecektir. Sayın Erdoğan'a ilişkin kötü görsel, Erdoğan'ın kendisine değil, büyüyen Türkiye, oyunları bozan Türkiye'ye karşı yapılmış demektir.
- Bunu sevmeyen insanların yaptığı iş bu. Erdoğan'ın kaderiyle Türkiye'nin kaderi özdeşleşti. Onun için bunu yapıyorlar. Her konuda kavga edelim, polemik yapalım ama ulusal konularda, terör konularında, dış meselelerde mutlaka beraber olalım. Biz muhalefetin zaman zaman büyükelçilere şikayet edilmesinden bıktık.