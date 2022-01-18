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Ankara'da akılalmaz olay! ''Evine el bombası atmazsam adam değilim''

18.01.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, şoför olarak çalıştığı taksiye arkadan çarpan belediye otobüsünün sürücüsü S.B.'yi, elindeki büyük bıçakla araç camına vurup, "Evine el bombası atmazsam adam değilim" diyerek, tehdit eden E.Ö. hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen E.Ö.'nün, "Evine el bombası atmazsam adam değilim" diyerek, S.B.'yi tehdit ettiği duyuldu. Birbirlerinden şikayetçi olan E.Ö. ve S.B., polis merkezine götürüldü.

Ankara'da akılalmaz olay! ''Evine el bombası atmazsam adam değilim''

Olay, perşembe günü, Ankara Çankaya ilçesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde meydana geldi. S.B. yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü'ne ait otobüs, şoför olarak çalışan E.Ö.'nün kullandığı taksiye arkadan çarptı. Araçlarda hafif hasar meydana gelirken, şoförler arasında tartışma başladı. E.Ö., tartışma sırasında aracın içinden kendisine bıçak gösterdiğini iddia ettiği otobüs şoförü S.B.'ye, taksiden aldığı büyük bıçak ile tepki gösterdi. E.Ö., bıçak ile otobüsün camına vurdu. Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen E.Ö.'nün, "Evine el bombası atmazsam adam değilim" diyerek, S.B.'yi tehdit ettiği duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olan E.Ö. ve S.B., polis merkezine götürüldü.

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TAKSİCİ HAKKINDA SORUŞTURMA

E.Ö. ifadesinde, otobüs şoförünün kendisine bıçak gösterdiğini iddia etti. S.B. ise E.Ö.'nün elindeki bıçak ile üzerine yürüdüğünü ve tehditler savurduğunu belirtti.

Taraflar, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, E.Ö. hakkında 'tehdit', 'hakaret' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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TAKSİCİLER CEMİYETİ'NDEN PARA CEZASI

Öte yandan taksi şoförü E.Ö.'nün, olay sonrası işine son verildiği, Taksiciler Cemiyeti'nce de para cezası uygulandığı öğrenildi.

(DHA)

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Ankara
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