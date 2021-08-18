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  4. Ankara'da akraba kavgası! Tartıştığı kişinin üzerine aracını sürüp böyle çarptı

Ankara'da akraba kavgası! Tartıştığı kişinin üzerine aracını sürüp böyle çarptı

18.08.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Altındağ ilçesinde akrabası ile tartışan bir kişi aracına bindikten sonra aracı ile akrabasına çarparak kaçtı.

Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Kavaklı köyünde gerçekleşen olayda, akraba oldukları öğrenilen Yaşar K. ve Naci B. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı.

TARTIŞTIĞI KİŞİNİN ÜZERİNE ARACINI SÜRDÜ

Tartışmanın alevlenmesinin ardından taraflar araya giren vatandaşlara rağmen birbirlerine vurmaya başladı. Daha sonra öfkelenen Yaşar K. aracına binerek akrabası olan Naci B.’nin üzerine sürdü ve çarptı. Naci B.'ye çarparak hafif şekilde yaralanmasına sebep olan Yaşar K. olay yerinden aracı ile uzaklaşarak kaçtı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre jandarma tarafından gerçekleştirilen çalışmanın ardından yakalanarak ifadesi alınan Yaşar Kılıçman adliyeye sevk edildi.

Naci B.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara
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