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  4. Ankara'da çifte cinayet! Enişte kayınbiraderlerine kurşun yağdırdı

Ankara'da çifte cinayet! Enişte kayınbiraderlerine kurşun yağdırdı

16.08.2023 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan korkunç olayda, Nuh Bozbuğa (43) ve kardeşi Ali Bozbuğa (38), tartıştıkları enişteleri Kamil K. (52), tarafından tabancayla vuruldu. İki kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı enişte ise karakola giderek teslim oldu.

Ankara'da çifte cinayet! Enişte kayınbiraderlerine kurşun yağdırdı

Olay, saat 21.00 sıralarında Törekent Mahallesi, Seyirtepe Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Nuh ve Ali Bozbuğa kardeşler, aralarında husumet bulunan enişteleri Kamil K. ile boş bir arazide buluştu.

İKİ KARDEŞE KURŞUN YAĞDIRDI

Taraflar arasındaki konuşma bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kamil K, belinden çıkarttığı tabanca ile kayınbiraderlerine art arda ateş açtı. Bozbuğa kardeşler vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, Kamil K. olay yerinden kaçtı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nuh ve Ali Bozbuğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısı Kamil K. ise olaydan bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.

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Cinayetin işlendiği yere gelen iki kardeşin yakınları, sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA-AA)


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