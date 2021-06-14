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Ankara'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

14.06.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da dolu ve rüzgar ile birlikte etkili olan sağanak taşkınlara yol açtı, ağaçlar ve tabelalar devrildi, araçlar yolda mahsur kaldı.

Ankara'da şiddetli rüzgar ile birlikte etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış ile birlikte bazı ilçelerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde de taşkın meydana geldi. Yağış ile birlikte bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Vatandaşlar, suyla dolan iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Özellikle Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanakta oluşan taşkın nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar suya gömülerek mahsur kaldı. Sürücülerden bazıları, su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

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DOLU YAĞIŞI DA ETKİLİ OLDU

Yer yer dolu yağışı da etkili oldu. Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. Yağışla birlikte şiddetli rüzgar da yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.

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Çankaya'da bir ağaç, otomobilin üzerine devrilirken, olayda ölen ve yaralanan olmadı. Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesinde ahşap telefon direği de rüzgar nedeniyle devrildi. Çankaya Batıkent bölgesindeki pazar yeri esnafı da yağmur ve rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Pazar esnafı, tezgahlarının üzerindeki şemsiyeleri tutarak rüzgardan uçmasını önlemeye çalıştı. (İHA)

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yağmur Ankara

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