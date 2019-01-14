HABER

Ankara'da faciadan dönüldü! Özel halk otobüsü kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 22:33 | Son Güncelleme

Ankara’da Sincan-Kızılay hattında çalışan özel halk otobüsü seyir halindeyken motorunda yangın çıktı. Yanan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Ankara’da seyir halindeki özel halk otobüsü yandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Sincan-Kızılay hattında sefer yapan Ergül Külük yönetimindeki 06 BHG 056 plakalı özel halk otobüsünün motoru henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Motor kısmında çıkan yangını fark eden şoför Külük, aracı yol kenarına park edip yolcuları tahliye etti.

otobüs 3

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede büyüyerek otobüsü saran yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında kimse yara almazken, özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.


Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Sancaktepe'de kaza: Taksi sürücüsü öldü (1)Sancaktepe'de kaza: Taksi sürücüsü öldü (1)
Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara OTOBÜS yangın halk

En Çok Okunan Haberler

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi

Milyoner'e damga vuran yarışmacı efsane şarkıyı bilemedi!

Milyoner'e damga vuran yarışmacı efsane şarkıyı bilemedi!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
31 Mart yerel seçimi öncesi son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Kuşadası Körfezi’nde 8 saat içinde 13 deprem

Beşik gibi sallanıyor! 8 saatte 13 deprem

İstanbul Zekeriyaköy’de doktorun yolunu kesip dehşeti yaşattılar

Doktorun yolunu kesip dehşeti yaşattılar!

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

İzmir'de fabrikada patlama: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.