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Ankara’da inanılmaz olay! 30 kiracısı olan ev sahibi yaptıkları ile pes dedirtti! Binaları gören inanamıyor…

25.08.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da iki apartmanı olan mülk sahibi 30 kiracısından aldığı parayı beğenmeyince akıl almaz bir yola başvurdu. İki binanın da kapılarını söktü, asansörlerini iptal etti, ortak kullanım alanındaki elektrikleri kesti binaları adeta şantiyeye çevirdi. İşte 30 kiracının çektikleri o çilenin detayları...

Ankara’da inanılmaz olay! 30 kiracısı olan ev sahibi yaptıkları ile pes dedirtti! Binaları gören inanamıyor…

Kirayı düşük bulan ev sahiplerinin kiracılarına yaptıkları zulümlere bir yenisi daha eklendi. 30 daireden aldığı kirayı beğenmeyen ev sahibi ‘hepsi çıksın’ diye kapıları söktü, asansörü iptal etti hatta elektriği bile kesip apartmanın da duvarlarını kazıdı.

Ankara’nın Altındağ ilçesindeki iki binada toplamda 30 dairesi bulunan mülk sahibi iddiaya göre yılbaşından bu yana kiracılarını evden atmak için elinden geleni yaptı. Ancak binadaki kiracılar evleri boşaltmayınca mülk sahibi adeta bir psikolojik savaşa başladı. Önce binanın dış kapılarını söktürdü ardından da merdivenlerin mermerlerini çıkarttırdı. En son olarak da binanın asansörünü iptal ettirdi.

Asansörün de iptal edilmesi ile beşer katlı binada yaşayan yaşlılar da büyük sıkıntı çekti. En acısı ise beşinci katta oturan bir ailenin engelli kızlarını evden göndermek zorunda kalması oldu. Bina sakini yaşadığı durum hakkında konuşurken “engelli çocuk benim onu kucağımda indirme gibi bir şansım yok o yüzden de mecbur çocuğu göndermek zorunda kaldım” dedi.

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Apartmanın sahibinin yaptığı ise bunlarla da sınırlı kalmadı, apartmanın ortak kullanım alanındaki elektriği de kestirdi. Apartman sakinleri evlerine çıkabilmek için ellerindeki telefonların ışığı ile yukarıdan aşağı inmek durumunda kalıyor.

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Apartmanın otoparkını da molozlarla dolduran ev sahibinin oraya giden yolu da kırdırdığı belirtildi. Bazı kiracılar açtıkları dava ile asansör ve elektriği geri kazansa da diğer aksaklıklar iki binada da sürüyor.

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Binada oturan kiracılar ise yaşadıkları durumu Show Haber'e şu sözlerle anlattı:

  • Kapıyı ev sahibi söktü götürdü. Elektrikleri kapattı, asansörü falan hep iptal etti. Bir aile değil ki bu 30 aile.

  • Ev kirasını artırın dediler artırdık, hem de bir değil, iki değil, 3 değil…

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  • Önce çıkmamızı istedi bir kağıt falan gösterdi, o yazıya göre “Temmuz’un birine kadar size müsaade binada tadilat yapacağım” dedi.

  • Duvarların halini görüyorsunuz. Öteki binada zaten perişan. Bizi çıkartıp daha yüksek kiraya vermek için yapıyorlar ama çıkmayı düşünmüyoruz. Niye çıkalım ki?

  • Tadilat böyle mi olur, kimse çalışmıyor. Geldiler bu hale çevirip gittiler.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Altındağ Kiracı ev sahibi apartman

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