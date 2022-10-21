HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da kan donduran olay! Polis memuru, eşini ve kayınpederini öldürüp intihar etti...

Ankara'da kan donduran olay! Polis memuru, eşini ve kayınpederini öldürüp intihar etti...

21.10.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yaşandı. Bir ay önce şark görevinden dönen polis memuru Serkan Eke, boşanma aşamasındaki eşi Eda Eke ve kayınpederi Yakup Ortaburun'un bulunduğu aracı ilçenin girişinde durdurdu. Tartıştığı eşi ve kayınpederini silahla öldüren Serkan Eke, aynı silahla olay yerinde intihar etti.

Ankara'da kan donduran olay! Polis memuru, eşini ve kayınpederini öldürüp intihar etti...

Alınan bilgiye göre, Elmadağ'da yaşanan olayda polis memuru Eke, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi ve kayınpederinin içinde bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurdu. Eke ile eşi ve kayınpederi, araçlarından inerek tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada Serkan Eke, önce eşini ve kayınpederini, ardından kendisini tabancayla vurdu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis memuru Eke'nin özel harekatta görev yaptığı, bir ay önce şark görevinden döndüğü belirtildi. Çiftin iki çocuklarının bulunduğu öğrenildi. (AA)

Yarı çıplak ve elbisesi ıslak halde bulundu! 17 yaşındaki gencin öğretmeninin evinde sır ölümüYarı çıplak ve elbisesi ıslak halde bulundu! 17 yaşındaki gencin öğretmeninin evinde sır ölümü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaray durağında intihar! Açıklama geldiMarmaray durağında intihar! Açıklama geldi
İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa ettiİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti
Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor! Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor!
Anahtar Kelimeler:
cinayet polis Ankara

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Liseli öğrencinin tuvalette başına gelen olay, okulundan etti!

Liseli öğrencinin tuvalette başına gelen olay, okulundan etti!

Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Kulisler hareketlendi! Fakıbaba sonrası AK Parti'de bir istifa daha

Kulisler hareketlendi! Fakıbaba sonrası AK Parti'de bir istifa daha

İlginizi Çekebilir

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.