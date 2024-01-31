HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ankara'da korkunç olay! Polis arabasından atlayan kadına başka bir araç çarptı

Ankara'da korkunç olay! Polis arabasından atlayan kadına başka bir araç çarptı

31.01.2024 19:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da seyir halindeki polis aracından atlayan kadın, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" dedi.

Ankara'da korkunç olay! Polis arabasından atlayan kadına başka bir araç çarptı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 16.00 sıralarında bir çiftin, çocuklarıyla birlikte aile şiddeti nedeniyle müracaatta bulunmak üzere müdürlüğün ana giriş kapısına geldiği belirtildi.

Çiftin ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülmek üzere iki ayrı ekip aracına bindirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekip aracı seyir halindeyken müşteki mağdur G.A. isimli kadın, aracın arka kapısını açarak kendisini aniden yola atmış, bu esnada arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DSÖ, Gazze halkının açlıktan öldüğünü ve çaresiz durumda olduğunu bildirdiDSÖ, Gazze halkının açlıktan öldüğünü ve çaresiz durumda olduğunu bildirdi
'Karım beni 40 gün rehin aldı' iddiası olay yarattı! Boşanamayan adamın yaşadıkları şoke etti...'Karım beni 40 gün rehin aldı' iddiası olay yarattı! Boşanamayan adamın yaşadıkları şoke etti...
Malatya'da korkutan deprem!Malatya'da korkutan deprem!
Anahtar Kelimeler:
Ankara
En Çok Okunan Haberler
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi düzenlemesi yolda

Bakan Şimşek duyurdu: Vergi düzenlemesi yolda

En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.