Ankara'da mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Polis, kalabalığın elinden zor aldı

Başketten Mamak ilçesinde taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Şüpheli şahıs, öfkeli kalabalığın içerisinden çıkarılarak polis merkezine götürüldü.
Akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Akdere Mahallesi’ndeki taciz iddiası çevre sakinlerini ayağa kaldırdı. Taciz iddiası üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, öfkeli kalabalığın linç etmeye çalıştığı şüpheli şahsı, polis merkezine götürdü. Mahallede yaşanan gergin anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. (İHA)
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