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  4. Ankara'da mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Polis, kalabalığın elinden zor aldı

Ankara'da mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Polis, kalabalığın elinden zor aldı

24.08.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Mamak ilçesi, akşam saatlerinde karıştı. Taciz iddiası üzerine mahalleli sokağa döküldü. Öfkeli kalabalık, şüpheli şahsı linç etmeye çalışırken olay yerinde gelen polis ekipleri, tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi, vatandaşın elinden zor kurtardı.

Ankara'da mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Polis, kalabalığın elinden zor aldı

Başketten Mamak ilçesinde taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Şüpheli şahıs, öfkeli kalabalığın içerisinden çıkarılarak polis merkezine götürüldü.

Akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Akdere Mahallesi’ndeki taciz iddiası çevre sakinlerini ayağa kaldırdı. Taciz iddiası üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, öfkeli kalabalığın linç etmeye çalıştığı şüpheli şahsı, polis merkezine götürdü. Mahallede yaşanan gergin anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. (İHA)

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Ankara taciz
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