HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da panik anları! Çatıda kurtarılmayı beklediler

Ankara'da panik anları! Çatıda kurtarılmayı beklediler

30.11.2020 14:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ankara'da panik anları! Çatıda kurtarılmayı beklediler

Ankara Altındağ'da 2 katlı binada çıkan yangında çatıya çıkan 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yangın, sabah saatlerinde Altındağ'da 2 katlı binanın çatı katı ile birleştirilen üst katında Afganistan uyruklu 9 kişilik ailenin yaşadığı evde çıktı. Mutfak bölümünde başlayan yangın, çatı katına sıçrayarak büyüdü. Alevler, ikinci katı ve çatıyı sararken, duman da tüm binayı kapladı. Yanan evde oturanlardan 2 kişi, 2 çocuğu kucaklarına alarak çatıya çıktı. 4 kişi, çatıda kurtarılmayı bekledi. Büyüyen alevler nedeniyle kucaklarındaki çocuklarla çatının kenarına kadar gelen 2 kişi, büyük panik yaşadı.

ÇATIDAN KURTARILDILAR

Mahallede de paniğe neden olan yangında 4 kişi, itfaiyenin merdivenli aracıyla çatıdan alınarak kurtarıldı. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, ölen ve yaralanan olmadı.

c200b8e27e6588a703c6f01ce6a23a8b

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Gözyaşı döküp dua etti: 3 ay, 5 ay ne kadar sürecek bilmiyoruzGözyaşı döküp dua etti: 3 ay, 5 ay ne kadar sürecek bilmiyoruz
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı!KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı!

En Çok Okunan Haberler

Cesur sahnelerin kadını en beğendiği seks sahnesini açıkladı

Cesur sahnelerin kadını en beğendiği seks sahnesini açıkladı

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Koronavirüsün bitmesi için gözyaşı döküp dua etti

Gözyaşı döküp dua etti: 3 ay, 5 ay ne kadar sürecek bilmiyoruz

3 gün önce testi pozitif çıkan sağlık çalışanı Ferdane Bilgin hayatını kaybetti

Sağlık çalışanı Ferdane Bilgin hayatını kaybetti

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi

'Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi'

106 yaşındaki Hanife Kılınç hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ölmeden görmek istiyordu

106 yaşındaki Hanife Kılınç hayatını kaybetti!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 30 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama

84 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Sosyal medyadan tanıştı, mağdur oldu: Kandırılmayı içime sindiremiyorum

Uyurken hayatının şokunu yaşadı: İçime sindiremiyorum

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.