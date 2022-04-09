Ankara'da sahur saat kaçta? Ankara'da sahur vakti ne zaman? İşte 10 Nisan imsak vakitleri!

İmsak saati yaklaşırken Ankara'da yaşayan vatandaşlar sahur saati ile ilgili araştırma yapmaya başladı. 2022 iftar ve sahur saatleri illere göre tek tek sorgulanabiliyor. Peki Ankara'da sahur saat kaçta? 10 Nisan imsak vakitleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya ilişkin paylaştığı bilgiler haberimizde.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesine göre Ankara'da vatandaşlar 04:42'de sahurunu yapacak.
İstanbul'da sahur saat 04:57'de yapılacak.İzmir'de ise sahur 05:11'de yapılacak.
"Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"
"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN..."
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