Ankara'da şoke eden olay! 10 aylık bebek aniden kusmaya başladı, ortaya çıkan gerçek yürekleri ağza getirdi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Doğuş Çalışkan, bebeğin durumuna ilişkin kendilerine 10 aylık kız bebeğin evde aniden kusmaya başladığının anlatıldığını söyledi.

Annenin bu esnada bebeğinin yakasına takılan duanın çengelli iğnesinin olmadığını fark ettiğini ve ailenin bunun üzerine hemen acil servise başvurduğunu belirten Çalışkan, "Bebeğimizin acil serviste çekilen akciğer grafisinde açık ağızlı bir çengelli iğnenin yemek borusunun en dar yeri olan üst kısmı tıkadığını gördük. Bu da çocuğumuzun kusmasına, beslenememesine neden oluyordu. Hemen ameliyathaneye alarak anestezi altında yapılan endoskopi işlemiyle çengelli iğneyi çıkarttık." bilgisini paylaştı.

Bu durumun anlatıldığı kadar basit bir işlem olmadığını, bebeğin yuttuğu çengelli iğnenin ucunun açık olmasının cerrahi olarak çıkarılmasını da zorlaştırdığını vurgulayan Çalışkan, "Bu işlem yapılırken yemek borusunda yırtık, kanama ve ciddi hayati tehlike yaratan durumlar söz konusu olabilirdi. Ama işlemi başarıyla gerçekleştirdik, şu anda her şey yolunda, bebeğimiz beslenebiliyor." diye konuştu.

"SOLUK BORUSUNA KAÇSAYDI ÇOK CİDDİ HAYATİ TEHLİKE OLUŞURDU"

Doç. Dr. Çalışkan, bebeklere takılan nesnelerin yutulma riski taşıdığına dikkat çekerek, "Biz bebeğimize hızlıca müdahale ederek çengelli iğneyi çıkarabildik ama eğer soluk borusuna kaçsaydı çok ciddi hayati tehlike yaratan komplikasyonlar oluşabilirdi." dedi. (AA)