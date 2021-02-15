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  4. Ankara'da temel kazısından insan kemikleri çıktı! Çok sayıda polis sevk edildi!

Ankara'da temel kazısından insan kemikleri çıktı! Çok sayıda polis sevk edildi!

15.02.2021 15:33 | Son Güncelleme:
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Ankara'da temel kazısından insan kemikleri çıktı! Çok sayıda polis sevk edildi!

Ankara Altındağ'da bulunan Hacı Bayram Mahallesi’ndeki bir binanın inşası için yapılan temel kazısında insana ait olduğu düşünülen kemikler bulundu. Kemikler incelenme altına alındı.

Olay, Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi Kosova sokakta meydana geldi. Bina yapımı için temel kazma çalışması yapan işçiler, kemik parçalarına rastladı. Olayın ardından çalışmalar durdu ve bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi.

Olayın yaşandığı yere daha sonra Anadolu Medeniyetler Müzesi ekipleri de intikal etti. Müze ekipleri bölgede yaptığı çalışmalarda 6 adet kemik parçası ile çene iskeleti buldu. Kemikler incelenmek üzere müzeye götürülürken, olayla ilgili çalışmaların devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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