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Ankara'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 06:58 | Son Güncelleme

Ankara'da 3 aylık takip sonucu bir eve yapılan operasyonda, uyuşturucu imalathanesi bulundu.

Ankara'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Çubuk ilçesinde 3 aylık takip sonucunda bir apartmanın bodrum katındaki evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüphelilere Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi.

19 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASININ BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ

AA'nın da görüntülediği operasyonda ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ali Çakır Caddesi'ndeki bir evde H.S, A.E ve R.B'yi yakaladı. R.B'nin uyuşturucu madde ticareti yapmak, kasten adam öldürme ve tehdit suçlarından arandığı ve 19 yıl kesinleşmiş cezasının bulunduğu tespit edildi. R.B'nin üzerinden kardeşi Y.B. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktığı öğrenildi.

Yakalanan bu kişilerin bir odayı Hint keneviri yetiştirmek için düzenek kurdukları görüldü.

Evde arama yapan ekipler, 103 kök Hint keneviri, 3 led lamba, 3 aynalı helezon lamba, bir vakumlu vantilatör, Hint kenevirlerinin kokusunu önleyici filtre, 2 güç kaynağı, tabanca, 2 fişek ile 10 gram esrar maddesini ele geçirdi.

SON BİR AYDA NARKOTİK EKİPLERİ BİN 241 KİŞİYİ YAKALADI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün son bir ayda yaptığı çalışmalar sonucunda, 480 olayda bin 241 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 194'ü tutuklandı, 148'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu uygulamalarda 4 silah, 179 fişek, 5 av tüfeği, 2 bin 500 gram esrar, 159 kök Hint keneviri, 4 bin 69 gram eroin, 983 gram kokain, 4 bin 129 ekstazi, 15 kilo skunk ve 761 gram metamfetamin ele geçirildi.

(AA)

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Ankara uyuşturucu operasyon

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