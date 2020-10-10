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  4. Ankara'da yük trenleri kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da yük trenleri kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 10:24 | Son Güncelleme

Ankara'nın Kalecik ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kalecik-Kırıkkale yolunun 6'ncı kilometresinde iki yük treni çarpıştı. Kazada, makinistler Hanifi Adem Yüksel ve Ömer Baltat hayatını kaybetti, diğer makinistler Mehmet Karaağaç ve Murat Özyılmaz yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çarpmanın şiddetiyle trenlerin bazı vagonları raydan çıkarak yan yattı.

'VAGONLAR BOŞTU'

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri İsmail Özdemir, kazaya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çankırı ve Kayseri'den hareket eden yük trenlerinin Kalecik istasyonu yakınında saat 06.30 sıralarında çarpıştığını söyledi.

Her iki trenin de vagonlarının boş olduğunu belirten Özdemir, trenlerde 4 makinist dışında kimsenin bulunmadığını kaydetti.

Kaynak: AA-DHA


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