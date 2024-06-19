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  4. Ankara'dan acı haber geldi! Baraj gölüne giren 3 kişi boğuldu

Ankara'dan acı haber geldi! Baraj gölüne giren 3 kişi boğuldu

19.06.2024 18:27
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Kurtboğazı Baraj Gölü'ne serinlemek için giren 2'si kardeş 3 kişi boğuldu.

Ankara'dan acı haber geldi! Baraj gölüne giren 3 kişi boğuldu

Olay, öğle saatlerinde Kahramankazan ilçesi Pazar Mahallesi'ndeki Kurtboğazı Baraj Gölü'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammet Elzinga (21) ve kardeşi Ahmet Elzinga (18) ile kuzenleri Ali Elzinga (18) serinlemek için suya girdi.

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BOTLA ARAMA YAPILDI

Baraj kenarında bulunanlar, durumu fark edip jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve Polis Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Baraj gölünde botla arama yapan ekipler, 3 kişinin cansız bedenlerine ulaştı. Sudan çıkarılan cenazeler, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Ankara baraj
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