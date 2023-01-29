HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'dan deniz çıktı! Tesadüfen keşfedilmişti, şaşırtıcı tespit heyecan yarattı: "Ciddi anlamda fırsat"

Ankara'dan deniz çıktı! Tesadüfen keşfedilmişti, şaşırtıcı tespit heyecan yarattı: "Ciddi anlamda fırsat"

29.01.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın ilk ve tek, tarihin ise en eskilerinden biri olan Tulumtaş Mağarası'nda hayli şaşırtıcı bir ize rastlandı. Tesadüfen keşfedilen mağarada yapılan incelemelerde denize kıyısı olmayan başkentte vaktiyle deniz olduğunu gösteren tespitler yapıldı. Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, mağaranın "Ankara için ciddi anlamda bir fırsat" olduğunu söylerken "En ilginç taraflarından biri de bazı yapıların kendiliğinden oluşmasıdır" diyerek şaşırtıcı özelliklerini anlattı.

Ankara'dan deniz çıktı! Tesadüfen keşfedilmişti, şaşırtıcı tespit heyecan yarattı: "Ciddi anlamda fırsat"

Maden arama çalışmaları sırasında tesadüfen keşfedildi, arkasından 5 milyon yıllık tarih çıktı. Tulumtaş Mağarası'nda yürütülen incelemelerden çıkan son belirlemeler heyecan yarattı. Turizme açılması beklenen mağarada çalışma yapan isimlerden biri olan Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, "Halkımız ziyaret ederken, yaprak şeklindeki, özellikle lahana şeklindeki yapıların nasıl ve neden oluştuğunun açıklamasını bulacaklardır" dedi.

AA-20230126-30091260-30091247-ANKARADAKI_TULUMTAS_MAGARASININ_OKYANUS_KALINTILARININ_IZINI_TASIDIGI_BELIRLENDI

MAĞARADAN ALINAN ÖRNEKLER OKYANUS İLİŞKİSİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Kadıoğlu, alınan toprak örneklerinin krom, nikel ve kobalt değerlerinin oldukça yüksek çıkmasının Gölbaşı'ndaki Tulumtaş Mağarası'nın doğrudan okyanus kabuğundaki taşlarla ilişkili olduğunu gösterdiğini bildirdi.

AA-20230126-30091260-30091248-ANKARADAKI_TULUMTAS_MAGARASININ_OKYANUS_KALINTILARININ_IZINI_TASIDIGI_BELIRLENDI

Gölbaşı ilçesinde maden arama faaliyeti sırasında keşfedilen Tulumtaş Mağarası'nda çalışmalar yapan Kadıoğlu, AA muhabirine, mağaranın oluşumuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.

AA-20230126-30091260-30091249-ANKARADAKI_TULUMTAS_MAGARASININ_OKYANUS_KALINTILARININ_IZINI_TASIDIGI_BELIRLENDI

Özellikle kalsiyum karbonatların çözülmesi sırasında okyanus kabuğundan kaynaklanmış olan taşlardan da etkilenerek çözünen elementlerin suyla beraber hareket edip Tulumtaş Mağarası'nın şekillenmesinde rol oynadığını aktaran Kadıoğlu, "Mağaradan alınan toprak örneklerinin krom, nikel ve kobalt değerlerinin oldukça yüksek çıkması bize doğrudan, okyanus kabuğundaki taşlarla ilişkili olduğunu gösteriyor." dedi.

AA-20230126-30091260-30091250-ANKARADAKI_TULUMTAS_MAGARASININ_OKYANUS_KALINTILARININ_IZINI_TASIDIGI_BELIRLENDI

ANKARA BİR ZAMANLAR TAMAMIYLA GÖLMÜŞ!

Mağaranın suyun çekilmesiyle birlikte yaklaşık 5 milyon yıl önce 150 milyon yaşındaki Jura yaşlı kayaların çözünmeye başlamasıyla ilk oluşum izinin gerçekleştiğini aktaran Kadıoğlu, şöyle konuştu:

AA-20230126-30091260-30091259-ANKARADAKI_TULUMTAS_MAGARASININ_OKYANUS_KALINTILARININ_IZINI_TASIDIGI_BELIRLENDI

"Şu an Ankara'nın bulunduğu yerin bundan yaklaşık 90 milyon yıl önce okyanus, 30 milyon yıl önce deniz ve 5 milyon yıl önce tamamıyla göl, günümüzde ise karasal bir hal aldığını görüyoruz. Ankara'nın hem kuzey bölümü hem de güney bölümü okyanus kabuğunun taşlarıyla karakterize edilmektedir. Çevredeki kayaların bileşiminden de etkilenen bir çözelti oluştuğu için okyanus kabuğunun etkisini biz, Tulumtaş Mağarası'nın toprağının içinde bileşimsel anlamda görebilmekteyiz. Tulumtaş Mağarası uygulamalı eğitim için çok önemli bir fırsat. Mağara, Ankara için önemli bir fırsat."

AA-20230126-30091260-30091251-ANKARADAKI_TULUMTAS_MAGARASININ_OKYANUS_KALINTILARININ_IZINI_TASIDIGI_BELIRLENDI

"CAZİBESİNİ ARTIRIYOR"

Tulumtaş Mağarası'nın oluşumu sırasında oluşan sarkıtların, dikitlerin hikayesini anlatabilmek için mağara içine Gölbaşı Belediyesi tarafından özel açıklamalı levhaların konulduğunu belirten Kadıoğlu, şöyle devam etti:

"Halkımız ziyaret ederken, yaprak şeklindeki, özellikle lahana şeklindeki yapıların nasıl ve neden oluştuğunun açıklamasını bulacaklardır. Bununla birlikte mağaranın en ilginç taraflarından biri de bazı yapıların kendiliğinden oluşmasıdır. Bazı figürlerin çözülmeler sırasından oluşması, mağaranın cazibesini artırmakta, ziyaretçinin de ilgisini önemli anlamda çekmektedir. Mağarada ısının sürekli sabit kaldığını tespit ettik. Mağaranın tesadüfen taşocağı açılması, patlamayla ortaya çıkmış olmasından dolayı, vatandaşların emniyetli şekilde gezebilmesi için giriş bölümü çelik konstrüksiyonla desteklenerek güçlendirilmiştir. Tulumtaş Mağarası Gölbaşı Belediyesi tarafından projelendirilerek ihmal edilen bir çukurdan harikulade bir eğitim galerisine dönüştürülmüştür. Artık Ankara'nın gezilecek yeni doğal bir mekanı daha olmuştur."

AA-20230126-30091260-30091252-ANKARADAKI_TULUMTAS_MAGARASININ_OKYANUS_KALINTILARININ_IZINI_TASIDIGI_BELIRLENDI

AA-20230126-30091260-30091253-ANKARADAKI_TULUMTAS_MAGARASININ_OKYANUS_KALINTILARININ_IZINI_TASIDIGI_BELIRLENDI

AA-20230126-30091260-30091254-ANKARADAKI_TULUMTAS_MAGARASININ_OKYANUS_KALINTILARININ_IZINI_TASIDIGI_BELIRLENDI

AA-20230126-30091260-30091255-ANKARADAKI_TULUMTAS_MAGARASININ_OKYANUS_KALINTILARININ_IZINI_TASIDIGI_BELIRLENDI

AA-20230126-30091260-30091256-ANKARADAKI_TULUMTAS_MAGARASININ_OKYANUS_KALINTILARININ_IZINI_TASIDIGI_BELIRLENDI

AA-20230126-30091260-30091258-ANKARADAKI_TULUMTAS_MAGARASININ_OKYANUS_KALINTILARININ_IZINI_TASIDIGI_BELIRLENDI

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören telefona sarıldı! Silivri'de de etkili olduGören telefona sarıldı! Silivri'de de etkili oldu
Hacker çetesi çökertildi, lideri 22 yaşında çıktı! Lüks yaşamı gözler önüne serildiHacker çetesi çökertildi, lideri 22 yaşında çıktı! Lüks yaşamı gözler önüne serildi
Meteoroloji'nin uyardığı il kâbusu yaşadı... Araç suda kaybolduMeteoroloji'nin uyardığı il kâbusu yaşadı... Araç suda kayboldu
Anahtar Kelimeler:
Ankara mağara deniz

En Çok Okunan Haberler

2016’da tam 15 milyon TL’ye almıştı! Bakın şimdi kaça satıyor

2016’da tam 15 milyon TL’ye almıştı! Bakın şimdi kaça satıyor

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi!

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi!

İsveç'ten kritik NATO açıklaması! Çark ettiler... 'Süreç duraklamadı'

İsveç'ten kritik NATO açıklaması! Çark ettiler... 'Süreç duraklamadı'

Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkelerine gidecek vatandaşlara uyarı

Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkelerine gidecek vatandaşlara uyarı

Kılıçdaroğlu'ndan art arda Sinan Ateş paylaşımları

Kılıçdaroğlu'ndan art arda Sinan Ateş paylaşımları

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.