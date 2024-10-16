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Ankara Güvenpark terör saldırısı davasında ceza belli oldu!

16.10.2024 13:25
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Ankara’da Kızılay Güvenpark’ta 36 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin görülen davada tutuklu sanık Mehmet Veysi Dolaşan 5 bin 172 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Güvenpark terör saldırısı davasında ceza belli oldu!

Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü araçla Ankara'nın merkezi Kızılay Güvenpark'ta 36 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan menfur saldırısının üzerinden 8 yıl geçti. Terör saldırısına ilişkin görülen davada tutuklu sanık Mehmet Veysi Dolaşan 5 bin 172 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

36 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bölücü terör örgütü PKK, 13 Mart 2016'da Ankara Kızılay'daki Güvenpark otobüs duraklarına bomba yüklü otomobille saldırı düzenlemişti. Otomobilin, PKK mensubu Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal tarafından infilak ettirildiği belirlendi.

Teröristler Demir ile Ünsal'ın parçalandığı saldırıda, duraklarda otobüs bekleyen 4'ü çocuk 36 kişi yaşamını yitirdi, 32'si çocuk 344 kişi yaralandı.

Yaralananlar arasında 6 aylık hamile Songül Yılmaz'ın karnındaki bebek, terör saldırısının en küçük şehidi oldu.

Kaynak: İHA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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patlama pkk Ankara
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