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Ankara için yaptırılan AK Parti anketinde dikkat çeken detay! O isim ilk kez soruldu…

08.09.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlere 7 aydan az bir süre kala partilerin aday belirleme çalışmaları da hız kazandı. ‘Fiberus’ isimli bir şirketin AK Parti’nin 4 ismi için anket çalışması yaptığına ilişkin bir video ortaya çıktı. Ankara’da AK Parti için yaptırıldığı öne sürülen söz konusu ankette yer alan isimler ise dikkat çekti. İşte detaylar…

Ankara için yaptırılan AK Parti anketinde dikkat çeken detay! O isim ilk kez soruldu…

AK Parti’nin yerel seçimlerde büyükşehir adaylarını belirlemek için harekete geçtiği ve bu kapsamda anketler yaptırdığı öne sürüldü. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili de yaptırılan bir çalışma ile ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Ankara'da yaşayan seçmen telefonla aranarak "Belediye başkanı adayı kim olsun?" diye soruldu.

Ankara ile ilgili kulislerde birçok ismin AK Parti’nin adayı olabileceği konuşulsa da ankette sorulan isimlerin ortaya çıkması ile birlikte başkent için düşünülen isimler de belli oldu. Ankara’da yaşayan seçmeni telefonla arayan ‘Fiberus’ isimli bir anket şirketi “AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkanı kim olsun?” sorusunu sorarak 4 isim sıraladı.

Ankette ismi geçen isimler arasında Hulusi Akar, Osman Gökçek, Murat Kurum, Turgut Altınok yer aldı. Ankette bu zamana kadar kulislerde hiç konuşulmayan Osman Gökçek'in de olduğunun görülmesi ise dikkat çekti.

Öte yandan Odatv’nin haberine göre anket çalışması sosyal medyada yer alan bir video ile ortaya çıkarken "Fiberus" adlı anket şirketi ilgili internet ve sosyal medya mecralarında herhangi bir bilgiye rastlanmadı.

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