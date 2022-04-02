HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara iftar kaçta? Ankara iftar vakti 30 günlük! Ankara iftar saati 2022 oruç açıldı mı?

Ankara iftar kaçta? Ankara iftar vakti 30 günlük! Ankara iftar saati 2022 oruç açıldı mı?

02.04.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara iftar kaçta? Ankara iftar vakti 30 günlük arama motorlarında sorgulanıyor. Ankara iftar saati 2022 yılında ilde yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan ayı tüm rahmet ve bereketiyle başladı. Ramazan'ın başlamasıyla birlikte iftar saati de araştırılan konulardan birisi oldu. Peki; Ankara iftar vakti kaçta?

Ankara iftar kaçta? Ankara iftar vakti 30 günlük! Ankara iftar saati 2022 oruç açıldı mı?

Ankara iftar kaçta açılıyor? Ankara iftar vakti 2022 yılında Ankara vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2 Nisan Ankara iftar saati geri sayım sürerken araştırılıyor. İftar vaktinde orucunu açacak Müslümanlar şimdiden hazırlıklarını tamamlıyor ve iftar saatini bekliyor. Peki; Ankara iftar vakti ne zaman kaçta?

ANKARA İFTAR KAÇTA AÇILACAK?

2 Nisan: 19:20

3 Nisan: 19:21

4 Nisan: 19:22

5 Nisan: 19:23

6 Nisan: 19:24

İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası:

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İftar duasının anlamı:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

ORUÇ NASIL AÇILIR?

İftarı hurmayla açın, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa suyla iftar edin, çünkü o temizleyicidir.(İ. Mace)

Peygamber efendimiz, taze hurmayla iftar ederdi. Taze hurma yoksa kuru hurmayla, o da yoksa suyla iftar ederdi. (Tirmizî)

ramaza


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 günlük iftar vakti - Ankara, İstanbul, Konya, İzmir, Bursa, Kocaeli iftar saati kaç? Oruç kaçta açılacak?30 günlük iftar vakti - Ankara, İstanbul, Konya, İzmir, Bursa, Kocaeli iftar saati kaç? Oruç kaçta açılacak?
İşte can kaybı ve vaka sayısında son durumİşte can kaybı ve vaka sayısında son durum
İzmir'de fırtına alarmı! Valilik yeni yasakları duyurduİzmir'de fırtına alarmı! Valilik yeni yasakları duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Oruç Ankara iftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları için flaş iddia: LPG fiyatı...

Akaryakıt fiyatları için flaş iddia: LPG fiyatı...

Kredi kullanımında yeni dönem!

Kredi kullanımında yeni dönem!

81 ile flaş genelge: 5 milyon erkeğe eğitim verilecek

81 ile flaş genelge: 5 milyon erkeğe eğitim verilecek

Beykoz'da akıllara durgunluk veren anlar!

Beykoz'da akıllara durgunluk veren anlar!

Vücudunu en büyük düşmanı! Lezzeti damak çatlatıyor ama...

Vücudunu en büyük düşmanı! Lezzeti damak çatlatıyor ama...

Korkunç! Pusu kurup yanlış kişiyi öldürdüler

Korkunç! Pusu kurup yanlış kişiyi öldürdüler

İlginizi Çekebilir

Şaşkına çeviren olay! Ukrayna askerleri mayınları tekmeledi

Şaşkına çeviren olay! Ukrayna askerleri mayınları tekmeledi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Mars ve Satürn kavuşuyor! Burçlarda gerilim ve isyan havası var

Mars ve Satürn kavuşuyor! Burçlarda gerilim ve isyan havası var

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.