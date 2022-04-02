Ankara iftar kaçta? Ankara iftar vakti 30 günlük! Ankara iftar saati 2022 oruç açıldı mı?

Ankara iftar kaçta açılıyor? Ankara iftar vakti 2022 yılında Ankara vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2 Nisan Ankara iftar saati geri sayım sürerken araştırılıyor. İftar vaktinde orucunu açacak Müslümanlar şimdiden hazırlıklarını tamamlıyor ve iftar saatini bekliyor. Peki; Ankara iftar vakti ne zaman kaçta?

ANKARA İFTAR KAÇTA AÇILACAK?

2 Nisan: 19:20

3 Nisan: 19:21

4 Nisan: 19:22

5 Nisan: 19:23

6 Nisan: 19:24

İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası:

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İftar duasının anlamı:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

ORUÇ NASIL AÇILIR?

İftarı hurmayla açın, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa suyla iftar edin, çünkü o temizleyicidir.(İ. Mace)

Peygamber efendimiz, taze hurmayla iftar ederdi. Taze hurma yoksa kuru hurmayla, o da yoksa suyla iftar ederdi. (Tirmizî)







