Onlarca marka, binlerce ürün! Güzellik ve Bakım Haftası'na özel fırsatlar başladı

"Şu ortamda iyi bir ürün. Eğer eczanede satılan tanesi 1000 TL üzeri şampuan alamıyorsanız bu en iyisi. Çok araştırdım birçok saç dökülmesini durdurduğunu vaat eden şampuan eski kalitesinde değil. 1000 TL altı şampuanların çoğu kullanıcılarda alerjik reaksiyonlar yapmış ya da hiç işe yaramamış. Bu şampuandan şimdilik memnunum inşallah kalitelerini arttırarak devam ederler."