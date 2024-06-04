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Onlarca marka, binlerce ürün! Güzellik ve Bakım Haftası'na özel fırsatlar başladı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
04.06.2024 15:57
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Güzellik ve kişisel bakım rutininizi güçlendirecek en sevilen markaların favori ürünleri Güzellik ve Bakım Haftası fırsatları kapsamında sizleri bekliyor. 10 Haziran'a kadar sürecek fırsatlardan yararlanmak için doğru zaman, şimdi! Sizin için Güzellik ve Bakım Haftası'nın öne çıkan indirimli ürünlerini seçtik, görmek için okumaya devam edin!

Onlarca marka, binlerce ürün! Güzellik ve Bakım Haftası'na özel fırsatlar başladı

Philips, Braun, Oral-B, Sebamed, L'Oreal Paris ve daha pek çok markanın ürünleri Güzellik ve Bakım Haftası fırsatları kapsamında indirime girdi. Kişisel bakım ve kozmetik ihtiyaçlarınızı avantajlı fiyatlarla karşılamak isterseniz sizin içi n seçtiğimiz indirimdekien sevilen ürünlere göz atabilirsiniz. İşte detaylar!

Güzellik ve Bakım Haftası fırsatlarının tamamını görmek için buraya tıklayın.

1. Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti - Yüz/Saç/Vücut (Islak/Kuru Kullanım) MG7920/15

Adsız tasarım - 2024-06-04T151909.053

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tıraş makinelerini bayağı bir araştırdım fiyat performans olarak en iyisini bu gördüm. İçinden bir sürü başlık çıkıyor. Sakal kadar vücudu da güzel tıraş ettiğini düşünüyorum, herhangi bir tahriş olayı falan olmadı. aç sakal vücut hepsinde çok iyi, hiç düşünmeden alınır."

  • "Çok kullanışlı, bayıldım."
Ürünü İncele

2. Braun Series 9 PRO+ 9527s Islak & Kuru Tıraş Makinesi, PowerCase

Adsız tasarım - 2024-06-04T152052.067

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tıraşı su ve biraz tıraş köpüğü ile test ettim, sonuç mükemmel."

  • "Bir tıraş makinesinin bu kadar yakın tıraş olmasına ve bu kadar rahat olabilmesine kesinlikle şaşırdım"
Ürünü İncele

3. Philips BRE225/05 Satinelle Essential Kablolu Kompakt Epilatör, Mor

Adsız tasarım - 2024-06-04T152228.918

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Acı hissi az tüy alımı güzel. Küçük tüyleri bile alabiliyor, kurtarıcı bir ürün. Fiyat performans ürünü tavsiye ederim."

  • "İndirimde çok uygun bir fiyata satın aldım. Kesinlikle iş görüyor çok pahalı ürünlere gerek yok."
Ürünü İncele

4. L’Oréal Paris 2'li Revitalift Clinical SPF 50+ Günlük Yüksek UV Korumalı Yüz Güneş Kremi (2 x 50 ml)

Adsız tasarım - 2024-06-04T152848.098

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Alerjik bünyem var, her ürünü kullanamıyorum. Şimdiye kadar bir sorun olmadı, kolay emiliyor, cildi yağlandırmıyor. Loreal gönderiyor, dolayısıyla ürünün orijinalliği konusunda da bir şüphem yok."

  • "Çok iyi. Beğendiğim ve sürekli kullandığım ürün."
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5. Philips QP2724/10 OneBlade Yüz Tıraş Makinesi

Adsız tasarım - 2024-06-04T153045.172

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sinek kaydı yapmıyor resmi bir iş için yine jilet kullanımı gerekiyor. Gündelik hayatta sakal sevmiyorsanız ve jilet kullanmak hoşunuza gitmiyorsa gayet kullanışlı."

  • "Tek bıçak teknolojisi, Philips kalitesi."
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6. Oral-B iO10 Şarjlı Diş Fırçası Siyah iO Sense

Adsız tasarım - 2024-06-04T153235.112

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Daha önce sürekli manuel diş fırçası kullanmış biri olarak inanılmaz derecede iyi temizliyor. İnanın insan önceleri dişlerini gerçek anlamda fırçalayamadığını anlıyor. Çok başarılı ve kalite hissiyatı üst düzey, uygulama ve yönergeleri gayet iyi. Herkes şarj istasyonundaki saatin yanlış gösterdiğinden şikayet etmiş fakat wifi ağınız ile doğru bir eşleştirme gerçekleştirdiğinizde saat doğru gösteriyor. İmkanı olanlara kesinlikle tavsiye ederim."

  • "Daha önce şarjlı diş fırçası kullanmamıştım. İlk defa ve en iyisiyle başladım. Ben aslında diş filan fırçalamıyormuşum, harika bir diş fırçası çok farklı fonksiyonları, kişisel zaman kontrolü özellikleriyle her defasında dişçide temizletmişim etkisini yaşıyorum. Çok memnun kaldım."
Ürünü İncele

7. Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj 15 Peachy

Adsız tasarım - 2024-06-04T153535.211

Kullanıcılar ne diyor?

  • "En uygun fiyat ve orijinallik Amazon'da. İkinci kez satın aldım. Amazon tercih sebebim ise fiyat uygunluğu ve orijinal ürün olması."

  • "Bittikçe alıyorum. Bu rengi tam benlik."
Ürünü İncele

8. Garnier 5'li Men Lekesiz Koruma Sprey Deodorant Seti

Adsız tasarım - 2024-06-04T153341.016

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kokusu çok güzel. Terleyince terle karışıp pis kokan deodorantlardan değil. Ben çok sevdim."

  • "Piyasadan daha uyguna aldım, çok da memnun olduğum bir ürün."
Ürünü İncele

9. eufy Anker Eufy C1 Akıllı Baskül Tartı, Bluetooth, Siyah, T9146H11

Adsız tasarım - 2024-06-04T153655.271

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün ciddi manada aşırı güzel. Mi alacaktım olmadığı için aldım. İyi ki almışım. Uygulama kullanışlı, tartı kullanımı güzel. Tavsiye ediyorum."

  • "Veriler tutarlı. Kullanımı ve telefon bağlantısı çok kolay. Teşekkürler."
Ürünü İncele

10. Bioxcin Forte Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuan (3 x 300 ml)

Adsız tasarım - 2024-06-04T153949.299

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Şu ortamda iyi bir ürün. Eğer eczanede satılan tanesi 1000 TL üzeri şampuan alamıyorsanız bu en iyisi. Çok araştırdım birçok saç dökülmesini durdurduğunu vaat eden şampuan eski kalitesinde değil. 1000 TL altı şampuanların çoğu kullanıcılarda alerjik reaksiyonlar yapmış ya da hiç işe yaramamış. Bu şampuandan şimdilik memnunum inşallah kalitelerini arttırarak devam ederler."

  • "Çok köpürüyor. Kokusu iyi. Harika, bayıldım."
Ürünü İncele

11. Philips Sonicare Diamond Clean 9000 Şarjlı Diş Fırçası,Seyahat Kabı,Sonicare App - Siyah HX9911/88

Adsız tasarım - 2024-06-04T154447.296

Kullanıcılar ne diyor?

  • "25 yıldır döner başlıklı diş fırça kullandıktan sonra sonicare geçtim. Arada temizlik hissi olarak olumlu yönde ciddi fark var. Daha beyaz dişleri pazarlama taktiği olarak düşünmüştüm ancak doğruymuş, bir haftalık kullanımdan sonra lekeler gitti ve daha beyaz dişlere sahibim."

  • "Ben ilk kez bu tür bir cihazı kullanıyorum aradaki diğer cihazlarla karşılaştıramayacağım ama, şarjı gayet iyi. Tek üzüldüğüm ben aldıktan sonra fiyatının 700₺ düşmüş olması."
Ürünü İncele

12. Hawaiian Tropic Coconut Dark Oil

Adsız tasarım - 2024-06-04T154050.166

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bir erkek olarak favori güneş yağım. İyi ve kalıcı bronzluk sağlıyor. Koruyucu içermediği için dikkatli olmak lazım, vücutta güneş alan hassas yerlere önce koruyucu sürüp üstüne bu yağı kullanmak daha iyi olur."

  • "Harika. Kokusuna bayılıyorum, harika bir ürün."
Ürünü İncele

13. Sebamed Kepek Önleyici Bakım Şampuanı (400 ml)

Adsız tasarım - 2024-06-04T153753.172

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kullandığım şampuanların kokusuna dikkat ederim. Firmanın formülü değişmedi hep aynı. Kokusundan ve saçtaki etkisinden memnunum."

  • "Saçlarım için en iyisi."
Ürünü İncele

14. L’Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 903 - Medium Glow

Adsız tasarım - 2024-06-04T154227.053

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika. Cildinizi parlatın."

  • "Bayıldım, mükemmel oldu cildim."
Ürünü İncele

15. Philips 5000 Serisi Saç Düzleştirici BHS520/00, Bukle Yapma Özellikli, Argan Yağı Katkılı, İyonik Bakım, Isıya Dayanıklı Kılıf Hediyeli

Adsız tasarım - 2024-06-04T154628.097

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Eşim için almıştım, çok beğendi. Kaliteli, kullanışlı."

  • "Kaliteli. Bilinen marka, sorunsuz ürün."
Ürünü İncele

16. OGX Brazilian Keratin Smooth Saç Maskesi, 300 ml

Adsız tasarım - 2024-06-04T154331.196

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Favori ürünüm. Saçlarım kıvırcık. Yaklaşık 2 senedir kullanıyorum. Kurutup güzelce topuz yapıp bıraktığımda saçlarım dalgalı gibi oluyor. Şekil vermeden de güzel görünen saçlarım var artık."

  • "Kokusu ve kıvamı çok iyi. Vaat ettiği etkiyi de gözlemledim, memnun kaldım."
Ürünü İncele

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