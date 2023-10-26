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Ankara, İstanbul ve İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekranlar kuruldu

26.10.2023 22:22 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'in merkezi noktalarına "Türkiye Yüzyılı Monolit Kuleleri" yerleştirildi.

Ankara, İstanbul ve İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekranlar kuruldu

İletişim Başkanlığının, Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlediği etkinlikler kapsamında, Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı ve İzmir Gündoğdu Meydanı'nda konumlandırılan dev ekranlardan, özel video gösterimleri gerçekleştiriliyor.

Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili içeriklerin yer aldığı anıtsal görünümlü monolitlerde, sosyal medya üzerinden belirlenecek etiketlerle vatandaşlardan gelen içeriklere de yer verilecek.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlik, bir hafta boyunca devam edecek.

Günün önemli manşetleri


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