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Ankara merkezli sınav operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 12:33 | Son Güncelleme

Erzincan emniyetince 4 ilde yürütülen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

ERZİNCAN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nca (FETÖ/PDY), 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, Erzincan emniyetince 4 ilde düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçları kapsamında meslekten ihraç edilmiş 5 komiser yardımcısının yakalanmasına yönelik İstanbul, Adana, Samsun ve Kırıkkale'de operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda, meslekten ihraç edilmiş 5 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Erzincan'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan FETÖ/PDY gözaltı komiser yardımcılığı operasyon sınav

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