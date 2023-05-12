Ankara mitingi iddialarına Muharrem İnce’den açıklama geldi: Haberim yok!

Cumhurbaşkanlığına aday olduğu günden bu yana ‘Adaylıktan çekilecek misiniz?’ soruları ile sık sık karşılaşan Muharrem İnce’nin seçime 3 gün kala adaylıktan çekildiğini açıklaması kamuoyunda gündem yarattı. Bu kararın ardından Memleket Partisi lideri İnce'nin Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılacağı iddia ediliyordu. İddiaların ardından konuşan İnce ise, "Benimle mitinge katılım konusunda kimse konuşmadı. Benim de haberim yok ama sosyal medyada konuşuluyor." dedi.

İSMAİL SAYMAZ’A KONUŞTU! MİTİNG İDDİASINA CEVAP VERDİ

Gazeteci İsmail Saymaz, İnce ile yaptığı görüşmeyi sosyal medyadan paylaştı. Saymaz, "Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılacağı iddiasını en yakınındaki isim aracılığıyla Muharrem İnce'ye sordum." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"İnce, şu yanıtı iletti: Benimle mitinge katılım konusunda kimse konuşmadı. Benim de haberim yok ama sosyal medyada paylaşılıyor."

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