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Ankara mitingi iddialarına Muharrem İnce’den açıklama geldi: Haberim yok!

12.05.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından sosyal medyada dikkat çeken bir iddia daha ortaya atılmıştı. Millet İttifakı’nın bugün Ankara’da gerçekleştireceği mitinge Muharrem İnce’nin de katılacağı iddialarının ardından açıklama geldi. İnce, yaptığı açıklamada “Benimle mitinge katılım konusunda kimse konuşmadı. Benim de haberim yok ama sosyal medyada paylaşılıyor” dedi.

Ankara mitingi iddialarına Muharrem İnce’den açıklama geldi: Haberim yok!

Cumhurbaşkanlığına aday olduğu günden bu yana ‘Adaylıktan çekilecek misiniz?’ soruları ile sık sık karşılaşan Muharrem İnce’nin seçime 3 gün kala adaylıktan çekildiğini açıklaması kamuoyunda gündem yarattı. Bu kararın ardından Memleket Partisi lideri İnce'nin Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılacağı iddia ediliyordu. İddiaların ardından konuşan İnce ise, "Benimle mitinge katılım konusunda kimse konuşmadı. Benim de haberim yok ama sosyal medyada konuşuluyor." dedi.

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Gazeteci İsmail Saymaz, İnce ile yaptığı görüşmeyi sosyal medyadan paylaştı. Saymaz, "Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılacağı iddiasını en yakınındaki isim aracılığıyla Muharrem İnce'ye sordum." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"İnce, şu yanıtı iletti: Benimle mitinge katılım konusunda kimse konuşmadı. Benim de haberim yok ama sosyal medyada paylaşılıyor."

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Ankara Muharrem İnce Millet İttifakı miting

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