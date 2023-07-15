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  4. Ankara'nın göbeğinde akılalmaz olay! "Çoluğum çocuğum var yapma"

Ankara'nın göbeğinde akılalmaz olay! "Çoluğum çocuğum var yapma"

15.07.2023 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Akrabalar arasındaki alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir grup kavgadan kaçmaya çalışırken diğer grup arabayı zorla durdurup ateş açtı. Kaçmaya çalışan kişinin, "Çoluğum çocuğum var yapma" dediği duyuldu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, akraba iki grup arasında borç- alacak nedeniyle cadde ortasında çıkan silahlı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent 1940'ıncı Cadde'de meydana geldi. Akraba iki grup arasında iddiaya göre, borç- alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü.

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DURDURUP ATEŞ ETTİ

Kavganın taraflarından bir grup otomobillerine binerek uzaklaşmaya çalışırken, alacaklı olduğu iddia edilen diğer gruptaki kişiler ise diğer otomobili yakalayarak durmaya zorladı. Alacaklı olduğu iddia edilen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, durmaya zorladığı otomobildeki kişiler tekrar uzaklaşmaya çalışırken tabanca ile 2 el ateş etti. O sırada kaçmaya çalışan şahsın, "Çoluğum çocuğum var yapma" dediği duyuldu.

OLAY ANI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, ateş eden şüpheli ve beraberindekiler otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olay anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Yaralama Ankara borç

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