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  4. ANKARA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da!

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da!

15.05.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara seçim sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazanırken son dakika olarak yayımlanan veriler de anbean incelenmeye devam ediliyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi geçtiğimiz gün 17:00'de sona erdi. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları merak edildi. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları haberimizde. İşte Ankara seçim sonuçları...

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da!

Ankara seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçelerinde oy kullanan seçmenler Ankara seçim sonuçlarını yakından takip ediyor. İşte, Mynet.com Ankara seçim sonuçları canlı takip ekranı...

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ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

OY KULLANMA

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

seçim 3

GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Ankara ankara seçim sonuçları

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