ANKARA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da!

Ankara seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçelerinde oy kullanan seçmenler Ankara seçim sonuçlarını yakından takip ediyor. İşte, Mynet.com Ankara seçim sonuçları canlı takip ekranı...

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

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