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Ankara Valiliğinden 23 Nisan'da sağanak yağış uyarısı

23.04.2023 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Valiliği, 23 Nisan Pazar günü kentte beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu. Valilik açıklamasında ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Ankara Valiliğinden 23 Nisan'da sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği'nden “Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel gök gürültülü sağanağa dikkat" uyarısıyla açıklama yayınlandı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre; 23 Nisan 2023 Pazar günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle ve akşam ilk saatlerde ilimizin güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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Ankara sağanak yağış

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