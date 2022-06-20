Ankara'ya sağanak uyarısı! Kuvvetli olması bekleniyor

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın kentte beklenen gök gürültülü sağanak ile ilgili uyarıda bulundu.

"DİKKATLİ OLUNMALIDIR"

Yağışların kuvvetli olmasının beklendiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yarın öğleden sonra ilimizin kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."



