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Ankara'ya sağanak uyarısı! Kuvvetli olması bekleniyor

20.06.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazın ilk ayını geride bırakmamıza günler kalırken yurdun çeşitli illerinde sağanak yağışlar devam ediyor. Ankara'da geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi maddi hasarın yanı sıra 4 kişinin de ölümüyle sonuçlanmıştı. Başkent için yeni bir sağanak uyarısı geldi.

Ankara'ya sağanak uyarısı! Kuvvetli olması bekleniyor

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın kentte beklenen gök gürültülü sağanak ile ilgili uyarıda bulundu.

"DİKKATLİ OLUNMALIDIR"

Yağışların kuvvetli olmasının beklendiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yarın öğleden sonra ilimizin kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
Ankara
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