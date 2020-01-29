Ankara'dan depremzedelere yardım tırları gönderildi

Ankara'nın Yenimahalle, Mamak ve Kızılcahamam ilçelerinden Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara, yardım malzemeleri gönderildi.

Yenimahalle Belediyesinin çağrısı üzerine vatandaşlar, battaniye, kıyafet, çocuk bezi, kuru gıda malzemesi, elektrikli ısıtıcı gibi birçok insani ihtiyaç malzemesini belediye yetkililerine teslim etti.

Paketlenen bazı yardım kolilerinden mektuplar çıktı.

Biriktirdiği paralarını ve oyuncağını gönderen Elanur Özdemir, mektubunda, "Sizi Seviyorum. Üzüldüm. Size hediye gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Bir anne de 1,5 yaşındaki çocuğu adına yazdığı mektupta, "Henüz 1,5 yaşındayım. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Kabul ederseniz çok mutlu olurum. Her zaman dualarımızdasınız. Allah yar ve yardımcınız olsun." şeklinde satırlara yer verdi.

Yenimahallelilere duyarlılıkları nedeniyle teşekkür eden Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle'de bir aile olduğumuzu görmekten, hemşerilerimin duyarlılığından dolayı çok mutlu oldum. Yenimahalle iyi insanlar kentidir." dedi.