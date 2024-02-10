Anket sonuçları açıklandı: Ankara'da Yavaş önde, o parti ise adeta eridi!

Türkiye 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler için nefesini tuttu. Partilerin birçok ildeki adayları belli olurken İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ipi kimin göğüsleyeceği sorusu gündemi meşgul ediyor.

Son olarak AREA Araştırma'nın yapmış olduğu anket sonuçları sosyal medya platformu X üzerinden paylaşıldı.

MANSUR YAVAŞ AÇIK ARA ÖNDE

Ankete göre; CHP'nin adayı ve mevcut Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 46,9 ile 1. sırada yer aldı. AKP-MHP'nin adayı Turgut Altınok yüzde 34,8 aldı.

İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım ise kararsızlar dağıtılmadan yüzde 1,5 oy alırken Yeniden Refah Partisi yüzde 2, Zafer Partisi yüzde 1 oy aldı.

Yüzde 13,2'lik kararsız ve/veya geçersiz oy kullanan seçmenin dağıtılmasından sonra ise şu tablo oluştu:

Mansur Yavaş (CHP): %54

Turgut Altınok (AKP-MHP): %40.1

Suat Kılıç (YRP): %2.3

Cengiz Topel Yıldırım (İYİ Parti): %1.7

Bartu Soral (Zafer Partisi): %1.2

Diğer: %0.7

Turgut Altınok, kararsızlar dağıtıldıktan sonra da mayıs ayında yapılan milletvekili seçimlerinde AKP-MHP toplamının altında kaldı. Ankara'da AKP yüzde 32,1; MHP ise yüzde 10.2 oy almıştı.

İYİ PARTİ'NİN OYLARI ADETA ERİDİ

Cengiz Topel Yıldırım ise partisinin aldığı oyun fazlasıyla altında kaldı. Mayıs mayındaki milletvekili seçimlerinde İYİ Parti yüzde 13,2 oy almıştı. Yıldırım'ın oyu partisinden 11,5 puan altında kaldı.







