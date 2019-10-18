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"Anlaşma Türkiye'nin siyasi ve askeri zaferidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 19:41 | Son Güncelleme

Filistinli yazar ve siyasi analist Mustafa es-Savvaf: - "Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayla Barış Pınarı Harekatı'nı 'işgal ve Suriye'ye saldırı' olarak nitelendirenlere büyük darbe vuruldu" - Gazze'deki Betu'l-Hikme Danışmanlık ve Anlaşmazlık Çözümü Enstitüsü Müdürü Ahmed Yusuf: - "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesinin çıkarlarını savunacak güce sahip olduğunu ve ne kadar büyük olursa olsun her türlü zorluğa karşı koyabileceğini ispatladı" - Gazeteci ve siyasi analist Emin Ebu Varde: - "Anlaşma, Türkiye'nin bölgede karar sahibi olduğunu ve ABD'nin Türkiye'yi gözardı edemeyeceğini ortaya koymuştur. Türkiye, askeri ve diplomatik zafer elde etmiştir"

Filistinli siyasi analistler, Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin anlaşmaya varmasını "Türkiye'nin siyasi ve askeri zaferi" olarak nitelendirdi.

Ankara ile Washington arasındaki anlaşmaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Filistinli siyasi analistler, Türkiye'nin istediğini aldığını vurgularken, harekata karşı çıkan Arap ülkelerinin hüsrana uğradığını belirtti.

Yazar ve siyasi analist Mustafa es-Savvaf, anlaşmanın Suriye sınırındaki tüm teröristlerin çekilmesini öngördüğünü hatırlattı ve Barış Pınarı Harekatı yapılmasaydı bunun imkansız olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sınır bölgesinde gerekli askeri tedbirleri alarak teröristlerin Suriye'yi bölme ve Türkiye'ye yönelik tehdit oluşturma durumuna gelmelerini engellediğini aktaran Savvaf, bunun Ankara'nın güçlülüğünü ve hedeflerini gerçekleştirme konusundaki ısrarını gösterdiğini ifade etti.

Savvaf, "Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayla Barış Pınarı Harekatı'nı 'işgal ve Suriye'ye saldırı' olarak nitelendirenlere büyük darbe vuruldu. Türkiye'nin hedefleri çok açık ve netti. Harekat ile bölgede barışı sağlamak, terörle mücadele etmek ve Suriyeli mültecileri ülkelerinde güvenli bir bölgeye yerleştirmek istediğini açıklamıştı." dedi.

- "Erdoğan her türlü zorluğa karşı koyabileceğini ispatladı"

Gazze'deki Betu'l-Hikme Danışmanlık ve Anlaşmazlık Çözümü Enstitüsü Müdürü Ahmed Yusuf, Türkiye'nin ABD ile varılan anlaşmayla büyük bir zafer elde ettiğini belirtti.

Yusuf, "Türkiye, kendi topraklarına karşı tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele etmek ve güvenli bir ortama ihtiyaç duyan Suriyeli mültecileri yerleştirmek için operasyona başvurdu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzak görüşlü bir politika ortaya koyduğunu vurgulayan Yusuf, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesinin çıkarlarını savunacak güce sahip olduğunu ve ne kadar büyük olursa olsun her türlü zorluğa karşı koyabileceğini ispatladı." ifadesini kullandı.

Harekata karşı çıkan bazı Arap ülkelerinin tutumunu "hayal kırıklığı" olarak nitelendiren Yusuf, bunun ABD ve bazı Batılı ülkelerin arzularıyla örtüştüğüne dikkati çekti.

- "Türkiye askeri ve diplomatik zafer elde etti"

Gazeteci ve siyasi analist Emin Ebu Varde de Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmanın harekata karşı çıkan Arap ülkeleri için bir "felaket" olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, anlaşmayla Suriye'nin kuzeyindeki ana hedefine ulaştığını ve bunun sahada kazanılan bir zafer olduğunu belirten Ebu Varde, "Anlaşma, Türkiye'nin bölgede karar sahibi olduğunu ve ABD'nin Türkiye'yi gözardı edemeyeceğini ortaya koymuştur. Türkiye, askeri ve diplomatik zafer elde etmiştir." diye konuştu.

Ebu Varde, anlaşmayla ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusunu ele geçiren güçlerin, ABD'nin güdümünde olduklarının ortaya konulduğunu dile getirdi.

- "Türkiye hedeflerini gerçekleştirdi"

Batı Şeria'daki Yebus Siyasi Araştırmalar Merkezi Müdürü Süleyman Bişarat da Türkiye'nin anlaşmayla hedeflerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Bişarat, "Anlaşma harekatın başlamasından kısa bir süre sonra geldi. Bu da Türkiye'nin elindeki güçlü kartlar sayesinde kontrolü ele geçirmeyi, uluslararası ve bölgesel denklemde kendi taleplerini dayatmayı başardığına işaret ediyor." dedi.

Türkiye'nin harekatın temelini teşkil eden güvenli bölge hedefini gerçekleştirdiğini vurgulayan Bişarat, Ankara'nın harekata karşı çıkan birçok Arap ve bölge ülkesinin tutumuna karşı koymayı da başardığını kaydetti.

Bişarat, Türkiye'nin aynı zamanda anlaşma yoluyla harekata uluslararası meşruiyet kazandırdığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Türkiye ile ABD arasındaki anlaşma

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