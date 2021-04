Anlattıkları kan dondurdu! 'İşkenceyi çok sever, zevk alırdı'

Duruşma sonrasında adliyenin önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Songül Çapan, "Maktül hiçbir zaman benim evlatlarıma babalık yapmadı, bir baba kendi evlatlarını annelerini öldürmek için kullanmaz. Ben bir anne olarak çocuklarımın hem annesi hem babası oldum, onları en iyi şekilde en ahlaklı ve edepli şekilde büyüttüm. Benim çocuklarım inanın ki bugüne kadar en ufak bir suça karışmamışlardır. Biz 20 yıl boyunca işkenceye maruz kaldık, akla hayale gelmeyecek, dizi yapılsa veya bir sinema filmi çekilse yok artık bu kadarda değildir denilecek şekilde şeyler yaşadık. Benim oğlum 4 kadının hayatını kurtardı, oğlumun iki yaşında bir kızı ve 20 yaşında bir eşi var en büyük dileğim en yakın zamandan Rabbim evladının yüzü suyu hürmetine onu özgürlüğüne kavuştursun. 4 yerimden bıçaklandım. Bir şekilde ölmedim yaşıyorum, çocuklarımın yanında ve arkasındayım. Benim oğlum her şeyden önce bir baba, baba özlemiyle o maktulün yanına gitmişti, belki düzelir diye vicdan yaptı ama vicdansızlıkla karşılaştı" diye konuştu.

"MAKTUL'ÜN 63 TANE SUÇ KAYDI VAR"

Haydar Mert K.'nın avukatı Aslı Ercan maktulün 63 suç kaydı olduğunu belirterek, "Aslında bir maktul var ortada ama kurban kim belli değil, uğranılan işkenceler uzun uzun içeride anlatıldı, çocuğun sol gözü baba tarafından uğradığı şiddet sebebiyle görmüyor. 20 sene boyunca maruz kalınan sistematik bir işkence söz konusu, cezaevinden çıktıktan sonra bu olay gerçekleşmeden önce özellikle son 15 gün eşine, annesine, küçük 1 yaşındaki kızına şu an ağıza alamayacağım eylemleri gerçekleştireceğine yönelik bir tehdit hali söz konusu. Biz haksız tahrik hükümlerinin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini düşünüyoruz, orada oturmayı hak etmiyor ama orada olmasaydı biz şu an muhtemelen bir kadın cinayetinin haberini yapıyor olacaktık. İş kadın cinayetine dönmesin diye aslında o çocuk şu an içerde. Tutuklu bir şekilde yargılanıyor" dedi.

DHA