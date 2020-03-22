HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Anne karnındaki bebeğe koronavirüs bulaşır mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Anne karnındaki bebeğe koronavirüs bulaşır mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.03.2020 12:19 | Son Güncelleme

Ege Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Doç. Dr. Abdurrahman Hamdi İnan, gebelerin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşmaması için hijyene önem vermeleri gerektiğini belirterek, "Annede bu virüs tespit edilse bile bebeğin beslenmesini sağlayan plasenta sayesinde bu virüs bebeğe bulaşmıyor." dedi.

Anne karnındaki bebeğe koronavirüs bulaşır mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneklerinin, topluma ve meslektaşlarına kadın üreme yolları ve yeni doğan bakımıyla ilgili eğitim vermek için 20 hekimin katılımıyla geçen ay kurulduğunu söyledi.

Türkiye'nin ve dünyanın yeni tip koronavirüs nedeniyle hayli zorlu günlerden geçtiğini belirten İnan, "Toplumda, hamile olan kadınların bu virüse normal insanlara göre daha çabuk yakalanacağı şeklinde yanlış bilgiler var. Ama durum böyle değil. Hamileler de herkesin uyguladığı hijyen kurallarına uyarak bu virüsten kolayca korunabilir. Ellerini bol bol sabunlu su ile yıkamaları çok önemli." dedi.

İnan, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun çok önemli bilgilendirme çalışmaları yaptığını, bu konuda Türkiye'nin, erken aldığı önlemlerle toplum sağlığı konusunda tüm dünyaya örnek olduğunu ifade etti.

"ANNE ENFEKTE BİLE OLSA BEBEĞE GEÇMİYOR"

Annede koronovirüs belirlense bile hastalığın bebeğe geçmediğinin, Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı bilimsel çalışmalarla ispatlandığını dile getiren İnan, şunları kaydetti:

"Gebelik sürecinde anne ile bebek arasında bebeği besleyen organ olan plasenta sayesinde bir çok bakteri ve virüsün bebeğe geçmediğini biliyoruz. Yeni tip koronavirüsün de aynı şekilde anne enfekte bile olsa bebeğe geçmediği belirlendi. Yani bebek anneden enfekte olarak doğmuyor. Dünya üzerinde 18 vakanın rapor edildiği çalışmada, bebeklere virüsün, en erken doğumdan 36 saat ve 17 gün sonra anneleri ve bakıcılarından damlacık yoluyla geçtiği düşünülmektedir. Bu yapılan bilimsel çalışma bize, bebeklerin doğumundan itibaren anne ve bakıcıların hijyen kurallarına iyi uyması gerektiğini bir kez daha gösteriyor."

Derneğin başkan yardımcısı Doç. Dr. Göksel Kanmaz da hamilelerin gebelik sürecinde beslenmelerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı çalışmalara göre dünyada koronavirüs bulaştığı için ölen gebe yok. Bu aslında iyi bir gelişme. Dünya genelinde daha önce etkili olan SARS ve MERS'te ise durum çok farklıydı. O virüslerin yayıldığı zaman gebeler hayatını kaybetti." şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirlerSağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirler
İşte evde koronavirüse karşı alınacak önlemlerİşte evde koronavirüse karşı alınacak önlemler
Kendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifiKendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Abdurrahman Hamdi İnan

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 30 Nisan'a kadar durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 30 Nisan'a kadar durduruldu

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Fransa'dan flaş çağrı! Erdoğan'dan yardım istediler

Fransa'dan flaş çağrı! Erdoğan'dan yardım istediler

Çarpıcı koronavirüs iddiasına Trump'tan cevap geldi

Çarpıcı koronavirüs iddiasına Trump'tan cevap geldi

Real Madrid'in eski başkanı kornavirüsten hayatını kaybetti

Real Madrid'in eski başkanı kornavirüsten hayatını kaybetti

Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsü çocuklar yaydı

Koronavirüsü çocuklar yaydı

Kendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifi

Kendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Evde kolonya nasıl yapılır?

Evde kolonya nasıl yapılır?

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayın

Koronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayın

Uzmanı açıkladı! Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklara dikkat

Koronavirüs ile grip, nezle, alerji arasındaki farklara dikkat

İşte evde koronavirüse karşı alınacak önlemler

İşte evde koronavirüse karşı alınacak önlemler

Halılarda koronavirüs riski!

Halılarda koronavirüs riski!

Evden çalışmanın püf noktaları

Evden çalışmanın püf noktaları

Toplumun yüzde 12’si koronadan korkmuyor

Toplumun yüzde 12'si korkmuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.