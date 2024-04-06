HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Anne-oğul evde, baba da araçta yanarak ölmüş halde bulunmuştu! Cinayet şüphelisinin görüntüleri ortaya çıktı... Annenin alyansını satmış

Anne-oğul evde, baba da araçta yanarak ölmüş halde bulunmuştu! Cinayet şüphelisinin görüntüleri ortaya çıktı... Annenin alyansını satmış

06.04.2024 15:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Erdemli ilçesi İlemin Mahallesi'nde Nurgül Kaya (40) ve oğlu Emrullah Kaya'nın (11) evlerinde, eş Neşet Kaya'nın (42) ise 5 kilometre uzaklıktaki otomobilde yanarak ölmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aynı mahallede yaşayan şüpheli H.E. (35) gözaltına alındı. 3 kişilik ailenin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmasının ardından H.E. adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisinin öldürülenlerden anne Nurgül’ün alyansını bir kuyumcuya satarkenki görüntüleri ortaya çıktı.

Anne-oğul evde, baba da araçta yanarak ölmüş halde bulunmuştu! Cinayet şüphelisinin görüntüleri ortaya çıktı... Annenin alyansını satmış

Korkunç olay, dün sabaha karşı ilçeye yaklaşık 25 kilometre uzaktaki İlemin Mahallesi İlemin Sokak’taki bir evde yaşanmıştı. Bir evde çıkan yangın fark edilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Eve ulaşan ekiplerin müdahale ettiği yangında Anne Nurgül (35) ile oğlu Emrullah Kaya (11) kısmen yanarak öldüğü belirlenmişti. Eve 4 kilometre mesafedeki yolda da baba Neşet Kaya’nın da araç içerisinde tamamen yanmış halde cesedi bulundu. Savcının ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası cenazeler Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olay yeri ve otopsi incelemelerinde babanın bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakıldığı belirlendi.

MERSIN-ANNE-ILE-OGLU-EVDE-BABA-OTOMOBIL_36368 (4)

Anne ve oğlunun ise bayıldıktan sonra öldürüldüğünün değerlendirilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) şüphelinin tespit edilmesine yönelik geniş çaplı saha çalışması yaptı.

AW178324_02

ANNENİN ALYANSINI SATARKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ilk anından itibaren detaylı çalışma yapan ekipler çok geçmeden şüphelinin 35 yaşındaki H.E. olduğunu belirledi. Şüphelinin ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi’nde bir kuyumcuya, öldürülen Nurgül’ün alyansını sattığı da ortaya çıktı.

MERSIN-ANNE-ILE-OGLU-EVDE-BABA-OTOMOBIL_36368 (2)

Bunun üzerine jandarma timleri, şüphelinin kaldığı başka bir mahalledeki adresi belirledi. Adrese dün akşam operasyon düzenleyen ekipleri şüpheliyi yakaladı.

MERSIN-ANNE-ILE-OGLU-EVDE-BABA-OTOMOBIL_36368 (3)

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli bugün hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

AW178324_03

Şüphelinin, girdiği evde anne ile oğlunu eterle bayılttıktan sonra Nurgül Kaya'nın parmağındaki altın yüzüğü çalıp evi ateşe verdiği, Neşet Kaya'yı ise bıçakladıktan sonra otomobili yaktığı öğrenilirken jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen H.E.'nin, çaldığı altın yüzüğü bir kuyumcuda bozdurduğu anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

AW178324_04

800 BİN TL'LİK ZİYNET EŞYASINI ÇALMAK İÇİN OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Şüphelinin cinayetleri ailenin yaklaşık 800 bin TL’lik ziynet eşyasını çalmak için olayı gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

AW178324_06

Öte yandan, Kaya ailesinin cenazeleri bugün yaşadıkları mahalle mezarlığından kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verilmişti. (DHA/İHA)

AW178324_05Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadınlar bomba var dedi: Pazara gelenler kaçmaya başladıKadınlar bomba var dedi: Pazara gelenler kaçmaya başladı
CHP'nin itirazları sonuç vermedi: Öntürk mazbatasını aldı!CHP'nin itirazları sonuç vermedi: Öntürk mazbatasını aldı!
Şanlıurfa’da otogardaki kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı; 5 gözaltıŞanlıurfa’da otogardaki kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı; 5 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin
En Çok Okunan Haberler
Akın akın Muğla'ya geliyorlar!

Akın akın Muğla'ya geliyorlar!

Erbakan'dan ilk talimat! Belediyelerin girişlerine hadis asıldı

Erbakan'dan ilk talimat! Belediyelerin girişlerine hadis asıldı

Rakibi düşük zam yaptı! Sigaraya indirim geldi

Rakibi düşük zam yaptı! Sigaraya indirim geldi

Memur ve emekli zammında Merkez Bankası’ndan en kritik iki ipucu!

Memur ve emekli zammında Merkez Bankası’ndan en kritik iki ipucu!

Kadınlar bomba var dedi: Pazara gelenler kaçmaya başladı

Kadınlar bomba var dedi: Pazara gelenler kaçmaya başladı

Şanlıurfa’da otogardaki kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı; 5 gözaltı

Şanlıurfa’da otogardaki kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı; 5 gözaltı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.