Anne olma şansını arttıran yumurta dondurma yöntemi son yıllarda büyük talep görüyor

Bekar kadınlar tarafından sıklıkla başvurulan bir yöntem olduğunun altını çizen Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Cem Çelik, yumurta dondurma işlemi ve sürecin ilerleyişi hakkında bilgi verdi. Güvenle tercih edilebilecek bir uygulama olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çelik, "Henüz evlenmemiş kadınlar, karından yapılan cerrahi müdahale ile yumurta dondurma işlemini güvenle tercih edebilir" dedi.

Yumurta dondurma işleminin mutlaka vajinal yolla yapılmak zorunda olmadığını belirten Prof. Dr. Çelik, “Henüz evlenmemiş ve hiç cinsel ilişki yaşamamış olan kadınlarda karından yapılan cerrahi müdahale ile yumurta dondurma işlemini güvenle tercih edebilir” diye konuştu.

“ÜREME POTANSİYELİNİ KORUMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM”

Yumurtaların kadın vücudunda sınırlı sayıda bulunduğunu ve yaş ilerledikçe yumurta üretiminin azaldığını söyleyen Prof. Dr. Cem Çelik, “Özellikle 35 yaşını aşmış kadınlarda yumurta sayısı da kalitesi de gebelik şansını son derece düşürecek ölçüde azalır. Henüz anne olmamış kadınlar ilerleyen yıllarda hamile kalabilme şanslarını artırmak için yumurta toplama ve dondurma işlemlerini tercih edebilir. Doğurganlığını muhafaza etmek isteyen ancak henüz anne olmak istemeyen kadınların gelecek yıllarda rahatça anne olabilmesi için uygulanan yumurta toplama ve dondurma işlemleri, ilerleyen yaşlarda yaşanabilecek kısırlık sorunlarına karşı alınabilecek en etkili tedbirlerden biridir. Bekar kadınlara sunulan yumurta toplama ve dondurma işlemleri vajinal yol tercih edilmeden karından yapılan cerrahi müdahale ile rahatlıkla gerçekleştirilebilir; böylelikle henüz evlenmemiş ve cinsel ilişki yaşamamış kadınlar tarafından da bu yönteme güvenle başvurulabilir” açıklamasında bulundu.