Anne ve 5 yaşındaki kızı kurtarılamadı! Kocaeli'de feci kaza: 6 kişi de yaralandı

Gölcük ilçesinde meydana gelen kaza sonucu Ayfer B. ve 5 yaşındaki kızı Nur B. hayata gözlerini yumdu. 6 kişinin de yaralandığı kaza sonrası Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer bölgeye geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Yeni Mahallesi 1 Mart Caddesi'nde Ü. O. idaresindeki işçi servisi minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen Ayfer B. ve 5 yaşındaki kızı Nur B'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

5 YAŞINDAKİ NUR DA KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayfer B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Nur B. ile sürücü Ü. O, minibüsteki K.A. H.G. Ö.Y. H.Y. ve P.K, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgeye gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kazayla ilgili bilgi aldı.

(AA)

