HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Anne ve 5 yaşındaki kızı kurtarılamadı! Kocaeli'de feci kaza: 6 kişi de yaralandı

Anne ve 5 yaşındaki kızı kurtarılamadı! Kocaeli'de feci kaza: 6 kişi de yaralandı

15.09.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de feci bir kaza yaşandı, anne ve 5 yaşındaki kızından acı haber geldi. İşçi servisinin çarptığı araçta bulunan çok sayıda kişi de yaralandı.

Anne ve 5 yaşındaki kızı kurtarılamadı! Kocaeli'de feci kaza: 6 kişi de yaralandı

Gölcük ilçesinde meydana gelen kaza sonucu Ayfer B. ve 5 yaşındaki kızı Nur B. hayata gözlerini yumdu. 6 kişinin de yaralandığı kaza sonrası Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer bölgeye geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Yeni Mahallesi 1 Mart Caddesi'nde Ü. O. idaresindeki işçi servisi minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen Ayfer B. ve 5 yaşındaki kızı Nur B'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

indir (1)

5 YAŞINDAKİ NUR DA KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayfer B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Nur B. ile sürücü Ü. O, minibüsteki K.A. H.G. Ö.Y. H.Y. ve P.K, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgeye gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kazayla ilgili bilgi aldı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul barajlarında alarm! Doluluk oranı yüzde 26'ya gerilediİstanbul barajlarında alarm! Doluluk oranı yüzde 26'ya geriledi
'Müdafaa Hareketi' sosyal medya hesabına soruşturma'Müdafaa Hareketi' sosyal medya hesabına soruşturma
Yemekten sonra uykunuz geliyorsa dikkat! Öyle bir şeyin işaretiymiş ki..Yemekten sonra uykunuz geliyorsa dikkat! Öyle bir şeyin işaretiymiş ki..
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.