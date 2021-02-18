Anne ve babasını görev yaptığı hastanede kaybeden doktor: Tedbirlere uyun

Hastalığın ilk 8 gününü evde izolasyonda geçirdiğini belirten Öztürk, durumunun kötüleşmesiyle hastaneye kaldırıldığını kaydetti. Öztürk, hastanede yoğun bakıma alınmadan yaklaşık bir aylık tedavinin ardından hastalığı atlattığını söyledi.

'ÇOK ACILAR YAŞADIK'

Ağır vakaları meslek yaşantısı boyunca gördüğünü ancak salgın döneminin daha farklı olduğunu dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:

"Hasta ölümleri daha yoğun oluyordu veya kötüleşmeleri daha sık yaşadığımız için biraz daha stresli bir ortamdı. Bir günde birden fazla vefat verdiğimiz oluyordu. Kendi ailemden de vefatlar oldu. Kovid-19 nedeniyle hem annemi hem babamı kaybettim. Babamın tedavisi uzun sürmedi, çünkü ek hastalıkları vardı. Maalesef bu Kovid-19 sürecinde ani bir kalp krizi geçirip vefat etti. Annem daha sonra yakalandı onun daha hafifti kliniği. Tabii o keder, cenaze süreçleri falan kliniğini ağırlaştırdı sonradan. Çok acılar yaşadık, aslında diğer hastalarımızın vefatı da acı veriyordu bize ama bu daha farklı oldu."

Öztürk, büyük bir acı yaşanmaması için herkesin tedbirlere dikkatle uyması gerektiğini kaydetti.