Anne ve iki çocuğu 6. kattan düştü! Gören kahroldu, acı haber geldi

Korkunç olay Mardin'de meydana geldi. Kızıltepe ilçesindeki Atatürk Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anne Semire Aktürk (33), çocukları Havvas Roni Aktürk (5) ve S.A. (6), kaldıkları binanın 6'ncı katından düşerek ağır yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi.

ANNE VE 5 YAŞINDAKİ KIZI KURTARILAMADI

Anne ve Havvas Roni Aktürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





