HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Anne ve iki çocuğu 6. kattan düştü! Gören kahroldu, acı haber geldi

Anne ve iki çocuğu 6. kattan düştü! Gören kahroldu, acı haber geldi

06.03.2024 13:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de yaşayan 33 yaşındaki Semire Aktürk, henüz bilinmeyen bir nedenle iki küçük çocuğuyla birlikte 6. kattan düştü. Korkunç olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekibine haber verdi. Hastaneye kaldırılan anne ve çocuklardan 5 yaşındaki Havvas Roni Aktürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunu araştıran polis ekipleri inceleme başlattı.

Anne ve iki çocuğu 6. kattan düştü! Gören kahroldu, acı haber geldi

Korkunç olay Mardin'de meydana geldi. Kızıltepe ilçesindeki Atatürk Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anne Semire Aktürk (33), çocukları Havvas Roni Aktürk (5) ve S.A. (6), kaldıkları binanın 6'ncı katından düşerek ağır yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi.

ANNE VE 5 YAŞINDAKİ KIZI KURTARILAMADI

Anne ve Havvas Roni Aktürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ghkk

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Erkek yurdunda taciz, tecavüz, şiddet videoları! "Kimse duymasın" diye süpürge açmış Erkek yurdunda taciz, tecavüz, şiddet videoları! "Kimse duymasın" diye süpürge açmış
50 yaşlarında bir adam çocuğa yaklaşıp... 50 yaşlarında bir adam çocuğa yaklaşıp...

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni savaş kapıda: "ABD'yi doğrudan hedef alırız"Yeni savaş kapıda: "ABD'yi doğrudan hedef alırız"
AK Parti'den 'Yeniden Refah' sitemi: CHP kazanacaksa anlamı yokAK Parti'den 'Yeniden Refah' sitemi: CHP kazanacaksa anlamı yok
'Bana maliyeti 200 bin TL' 40 tane yaptırmış! Çöplerden bıkınca...'Bana maliyeti 200 bin TL' 40 tane yaptırmış! Çöplerden bıkınca...
Anahtar Kelimeler:
Mardin
En Çok Okunan Haberler
Bakan Işıkhan'dan 'toplu sözleşme ikramiyesi' açıklaması! "Üzerimize düşeni yapacağız"

Bakan Işıkhan'dan 'toplu sözleşme ikramiyesi' açıklaması! "Üzerimize düşeni yapacağız"

Çanakkale depremini önceden tahmin etti! Japon uzmandan uyarı

Çanakkale depremini önceden tahmin etti! Japon uzmandan uyarı

Anne ve iki çocuğu 6. kattan düştü! Korkunç olay

Anne ve iki çocuğu 6. kattan düştü! Korkunç olay

Seksenler'in yıldızı hayatını kaybetti!

Seksenler'in yıldızı hayatını kaybetti!

'Kazı yapılırken bir anda topraktan fışkırdı' Akın akın geliyorlar

'Kazı yapılırken bir anda topraktan fışkırdı' Akın akın geliyorlar

'Bana maliyeti 200 bin TL' 40 tane yaptırmış! Çöplerden bıkınca...

'Bana maliyeti 200 bin TL' 40 tane yaptırmış! Çöplerden bıkınca...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.